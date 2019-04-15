Сунесс: "Я бы назван Стерлинга Игроком Года уже сейчас"

Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс заявил, что уже сейчас отдал бы награду Игроку Года вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу.

В воскресенье Стерлинг отметился дублем против "Кристал Пэлас" и помог своей команде одержать комфортную победу 1:3. Теперь на счету Рахима уже 17 голов и 13 результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги.



Блестящая игра 24-летнего англичанина на "Селхерст Парк" только убедила Сунесса, что именно Стерлинг заслуживает главную индивидуальную награду сезона, а вовсе не Виргил Ван Дейк или Серхио Агуэро.



"Лично я бы уже сейчас вручил ему награду Игроку Года. Он потрясающ. Он сенсационен по столь многим аспектам. Ему только 24, и ему будет гораздо лучше".



"Он не успокоится на 17 голах. Он не самый хладнокровный игрок при завершении атак, но он так часто выходит на голевые позиции, что должен забивать более 20 голов каждый сезон, играя за эту команду".



"Думаю, он забьет еще, и он будет становиться лучше и лучше", — сообщил Сунесс в эфире.