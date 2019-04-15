Сунесс: "Я бы назван Стерлинга Игроком Года уже сейчас"

Рахим Стерлинг Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс заявил, что уже сейчас отдал бы награду Игроку Года вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу.

В воскресенье Стерлинг отметился дублем против "Кристал Пэлас" и помог своей команде одержать комфортную победу 1:3. Теперь на счету Рахима уже 17 голов и 13 результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги.

Блестящая игра 24-летнего англичанина на "Селхерст Парк" только убедила Сунесса, что именно Стерлинг заслуживает главную индивидуальную награду сезона, а вовсе не Виргил Ван Дейк или Серхио Агуэро.

"Лично я бы уже сейчас вручил ему награду Игроку Года. Он потрясающ. Он сенсационен по столь многим аспектам. Ему только 24, и ему будет гораздо лучше".

"Он не успокоится на 17 голах. Он не самый хладнокровный игрок при завершении атак, но он так часто выходит на голевые позиции, что должен забивать более 20 голов каждый сезон, играя за эту команду".

"Думаю, он забьет еще, и он будет становиться лучше и лучше", — сообщил Сунесс в эфире.


Метки Манчестер Сити, награды, Стерлинг, Сунесс

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. qwerd 15.04.2019 08:29 # qwerd
    Вы че, офигели, какой лучший игрок нафиг? Стыдно за АПЛ будет если его выберут. Почему не Агуэро из того же Сити, например? Сити играли командно и выделять когото из них не очень справедливливо. Другое дело - игроки, тянущие команду, от которых очень многое зависит. Уйди из составав Стерлинг, Сити хуже не заиграет. А вот убери из состава Ливерпуля ван Дейка или из Челси Азара, он тутже стушуются и сползут со занимаемых мест. Эти двое и должны разыгрывать между собой звание лучшего игрока. Из Сити можно взять Агуэро, тоже очень хорош. А Стерлинг транжира голевых моментов, как Лукаку, чтобы забить, должен сначала промазать раза 2.

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  2. arhangel777 15.04.2019 07:21 # arhangel777
    Стерлинг хорош, при Пепе превратился в топаря! Отличного игрока прикупили, и стоимость сейчас уже не кажется такой большой за него.
    Come on, City!!!

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  3. yudjinnah 15.04.2019 07:13 # yudjinnah
    Получи травму щенок

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  4. liverpool1892est 15.04.2019 06:18 # liverpool1892est
    Да достоин

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  5. eminem-gunner 15.04.2019 06:07 # eminem-gunner
    Ван Дейк больше на игру влияет

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  6. red-scauser 15.04.2019 06:05 # red-scauser
    в топаря превратился в этом сезоне, но игроком года будет ВВД я думаю независимо от того какая команда станет чемпионом

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