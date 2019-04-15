Клопп поставил перед "Ливерпулем" цель набрать 97 очков

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поставил перед своей командой цель набрать 97 очков к финишу сезона Премьер-Лиги, игнорируя все отвлекающие факторы.

Победа 2:0 над "Челси" в воскресенье позволила "красным" сохранить лидерство в Премьер-Лиге по итогам тура, однако отстающий на два очка "Манчестер Сити" по-прежнему имеет матч в запасе.



"Ливерпулю" частенько припоминают матч с "Лестером" в конце января, когда в случае победы "красные" могли бы уйти в отрыв на семь очков, но сыграли только вничью, а впоследствии и вовсе упустили инициативу в чемпионской гонке.



Клопп призывает своих игроков игнорировать такие разговоры и сосредоточиться только на том, что подвластно "Ливерпулю".



"Если бы "Сити" проиграл сегодня, и кто-нибудь сказал нам об этом за пять минут до матча, это бы не помогло. Тогда наша концентрация была бы нарушена".



"Мы лишь можем постараться набрать как можно больше очков. Сколько у нас уже, 85? Еще четыре матча, значит 97. Давайте попробуем их набрать".



"Если этого будет достаточно, то прекрасно. Если нет, нам это не изменить. Это не так, что мы, возможно, проиграли титул здесь или там".



"Слишком умные люди придут и скажут: "Да, обыграй вы "Лестер" и стали бы чемпионами". Это все чушь собачья. Такое говорят только идиоты".



"Я так горжусь тем, что парни сделали сегодня. Я обожаю такую атмосферу, она была неподражаемой. Давайте постараемся воссоздать ее еще семь раз, а там посмотрим, к чему это приведет", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.