Салах уверен, что четыре победы принесут "Ливерпулю" титул

Ливерпуль Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что его команды завоюет титул Премьер-Лиги, если выиграет свои оставшиеся четыре матча.

Воскресная победа 2:0 над "Челси" позволила "красным" вернуться на вершину турнирной таблицы, однако у отстающего на два очка "Манчестер Сити" по-прежнему есть матч в запасе.

В остатке сезона "Ливерпулю" предстоит сразиться с "Кардиффом", "Хаддерсфилдом", "Ньюкаслом" и "Вулверхэмптоном", и Салах настроен выиграть все эти матчи.

"На мой взгляд, да, мы станем чемпионами, если выиграем эти четыре матча. Нам просто нужно сосредоточиться на своей игре и надеяться, что "Манчестер Сити" потеряет очки".

"Я знал, как сыграл "Манчестер Сити" ранее днем. Такие вещи помогают тебе и подстегивают играть еще лучше. Ты знаешь, что должен забивать и не можешь терять очков. Я знал их результат", — сообщил Салах Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool-kutais 15.04.2019 00:16 # liverpool-kutais
    Салах окажется прав! НАМ БЫТЬ ЧЕМПИОНАМИ!

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  2. rap-woiska 14.04.2019 23:57 # rap-woiska
    ну дело за вами, а там поглядим

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  3. liverpool22 14.04.2019 23:21 # liverpool22
    Красава, так и будет!

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  4. blackdreamer 14.04.2019 23:03 # blackdreamer
    так и есть
    мс обосреться и с мю и с курками

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