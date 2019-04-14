Салах уверен, что четыре победы принесут "Ливерпулю" титул

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что его команды завоюет титул Премьер-Лиги, если выиграет свои оставшиеся четыре матча.

Воскресная победа 2:0 над "Челси" позволила "красным" вернуться на вершину турнирной таблицы, однако у отстающего на два очка "Манчестер Сити" по-прежнему есть матч в запасе.



В остатке сезона "Ливерпулю" предстоит сразиться с "Кардиффом", "Хаддерсфилдом", "Ньюкаслом" и "Вулверхэмптоном", и Салах настроен выиграть все эти матчи.



"На мой взгляд, да, мы станем чемпионами, если выиграем эти четыре матча. Нам просто нужно сосредоточиться на своей игре и надеяться, что "Манчестер Сити" потеряет очки".



"Я знал, как сыграл "Манчестер Сити" ранее днем. Такие вещи помогают тебе и подстегивают играть еще лучше. Ты знаешь, что должен забивать и не можешь терять очков. Я знал их результат", — сообщил Салах Sky Sports.