Юрген Клопп в восторге от гола Салаха

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое восхищение голом нападающего Мохамеда Салаха в ворота "Челси".

Доминируя над "Челси" в первом тайме воскресного матча на "Энфилде", "красным" удалось открыть счет лишь после перерыва, когда Садио Мане на дальней штанге замкнул передачу Джордана Хендерсона.



А уже спустя две минуты Салах огорчил свою бывшую команду, сместившись с фланга в центр и нанеся классный удар с дистанции в дальний верхний угол ворот — 2:0. Этот гол произвел большое впечатление на Клоппа.



"У меня был лучший вид. Я раньше большинства людей увидел, но мяч зайдет в ворота. Вот это завершение, вот это удар! Но и вся комбинация была достойной. Вау, блестяще!"



В первом тайме мы играли против ветра, поэтому во втором тайме ветер дул нам в спины. Естественно, мы это использовали".



"Когда счет стал 2:0, соперник чуть изменил свою схему, Азар перешел налево, а на острие расположился Игуаин. Однако после 70-й минуты мы чувствовали себя в своей стихии — мы оборонялись, бились, контратаковали. Они имели моменты, но Алиссон был на месте. Он спас наши жизни", — сообщил Клопп BBC.