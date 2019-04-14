Юрген Клопп в восторге от гола Салаха
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое восхищение голом нападающего Мохамеда Салаха в ворота "Челси".
Доминируя над "Челси" в первом тайме воскресного матча на "Энфилде", "красным" удалось открыть счет лишь после перерыва, когда Садио Мане на дальней штанге замкнул передачу Джордана Хендерсона.
А уже спустя две минуты Салах огорчил свою бывшую команду, сместившись с фланга в центр и нанеся классный удар с дистанции в дальний верхний угол ворот — 2:0. Этот гол произвел большое впечатление на Клоппа.
"У меня был лучший вид. Я раньше большинства людей увидел, но мяч зайдет в ворота. Вот это завершение, вот это удар! Но и вся комбинация была достойной. Вау, блестяще!"
В первом тайме мы играли против ветра, поэтому во втором тайме ветер дул нам в спины. Естественно, мы это использовали".
"Когда счет стал 2:0, соперник чуть изменил свою схему, Азар перешел налево, а на острие расположился Игуаин. Однако после 70-й минуты мы чувствовали себя в своей стихии — мы оборонялись, бились, контратаковали. Они имели моменты, но Алиссон был на месте. Он спас наши жизни", — сообщил Клопп BBC.
14.04.2019 22:00
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А вы видели, как Фабиньо унижал хазарда всю игру?
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СРЕДНИЙ ИГРОК СРЕДНЯЯ КОМАНДА=БЕЗТРОФЕЙНИКИ
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Лютейшие топари!
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Благородно, в отличие от гнилого поведения Моуриньо, в конце матча пожал руки игрокам «Челси», а кого и приобнял по-отечески. За то и любим публикой.
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Клопп топ!
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Просто топари
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