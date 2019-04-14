Юрген Клопп в восторге от гола Салаха

Мохамед Салах Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое восхищение голом нападающего Мохамеда Салаха в ворота "Челси".

Доминируя над "Челси" в первом тайме воскресного матча на "Энфилде", "красным" удалось открыть счет лишь после перерыва, когда Садио Мане на дальней штанге замкнул передачу Джордана Хендерсона.

А уже спустя две минуты Салах огорчил свою бывшую команду, сместившись с фланга в центр и нанеся классный удар с дистанции в дальний верхний угол ворот — 2:0. Этот гол произвел большое впечатление на Клоппа.

"У меня был лучший вид. Я раньше большинства людей увидел, но мяч зайдет в ворота. Вот это завершение, вот это удар! Но и вся комбинация была достойной. Вау, блестяще!"

В первом тайме мы играли против ветра, поэтому во втором тайме ветер дул нам в спины. Естественно, мы это использовали".

"Когда счет стал 2:0, соперник чуть изменил свою схему, Азар перешел налево, а на острие расположился Игуаин. Однако после 70-й минуты мы чувствовали себя в своей стихии — мы оборонялись, бились, контратаковали. Они имели моменты, но Алиссон был на месте. Он спас наши жизни", — сообщил Клопп BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Салах, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 713

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. xin 14.04.2019 22:24 # xin
    А вы видели, как Фабиньо унижал хазарда всю игру?

    (ответить)

  2. silva77 14.04.2019 22:21 # silva77
    СРЕДНИЙ ИГРОК СРЕДНЯЯ КОМАНДА=БЕЗТРОФЕЙНИКИ

    (ответить)

  3. xin 14.04.2019 22:19 # xin
    Лютейшие топари!

    (ответить)

  4. akadam 14.04.2019 22:06 # akadam
    Благородно, в отличие от гнилого поведения Моуриньо, в конце матча пожал руки игрокам «Челси», а кого и приобнял по-отечески. За то и любим публикой.

    (ответить)

  5. slash-lfc 14.04.2019 22:05 # slash-lfc
    Клопп топ!

    (ответить)

  6. firmino9 14.04.2019 22:04 # firmino9
    Просто топари

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: