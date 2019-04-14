Гвардиола: Титул по-прежнему в наших руках"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола напомнил, что его команда по-прежнему владеет инициативой в чемпионской гонке Премьер-Лиге и может сделать бессмысленными все потуги "Ливерпуля" .

Обыграв в воскресенье "Кристал Пэлас" со счетом 1:3, теперь "Сити" находится всего в пяти победах от второго подряд чемпионства.

В данный момент "горожане" отстают от "Ливерпуля", позже в воскресенье одолевшего "Челси" 2:0, на два очка, но имеют матч в запасе, и Гвардиола призывает подопечных просто выиграть все свои оставшиеся поединки.

"Титул Премьер-Лиги по-прежнему в наших руках. Мы должны выиграть каждый свой матч, если хотим защитить титул. Мы знаем это, и наши игроки показали, что хотят этого. Не нужно в этом сомневаться".

"Мы знаем, что не терять очки на протяжении месяца в Премьер-Лиге почти невозможно — возможно, но все-таки очень сложно. Мы проводим матчи с невероятным характером, в том числе в Лиге Чемпионов".

"Мы набрали 183 очка за два сезона, и остается еще пять матчей. Это невероятный показатель, особенно в Премьер-Лиге, и это показывает, насколько мы стабильны", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1746

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Последние комментарии:




  1. aleksander777701 14.04.2019 22:20 # aleksander777701
    Зато ты с денежными мешками с говном своим никогда запомни никогда не выйграешь лигу чемпионов пидарки

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  2. xin 14.04.2019 22:18 # xin
    Щас два раза подряд лузнет и можно домой в Испанию.

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  3. mancityman 14.04.2019 22:01 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  4. lfc-in-my-heart 14.04.2019 21:56 # lfc-in-my-heart
    Шарлотан опять сливет ЛЧ , что бы выиграть АПЛ. Ну что за неудачник, а ?

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  5. akadam 14.04.2019 21:54 # akadam
    Уже вручили?

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  6. silva77 14.04.2019 21:38 # silva77
    КАРОЛЬ

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  7. krasapshik 14.04.2019 21:27 # krasapshik
    Как бы в своих потугах лысый не обосрался по всем фронтам...

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  8. frisby 14.04.2019 21:27 # frisby
    про Ливерпуль ни слова..снова вброс гавна..

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  9. rap-woiska 14.04.2019 21:22 # rap-woiska
    удачи лысый.

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  10. vyrentz 14.04.2019 21:12 # vyrentz
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  11. chebrec 14.04.2019 21:05 # chebrec
    А то не понятно было

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