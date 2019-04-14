Гвардиола: Титул по-прежнему в наших руках"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола напомнил, что его команда по-прежнему владеет инициативой в чемпионской гонке Премьер-Лиге и может сделать бессмысленными все потуги "Ливерпуля" .
Обыграв в воскресенье "Кристал Пэлас" со счетом 1:3, теперь "Сити" находится всего в пяти победах от второго подряд чемпионства.
В данный момент "горожане" отстают от "Ливерпуля", позже в воскресенье одолевшего "Челси" 2:0, на два очка, но имеют матч в запасе, и Гвардиола призывает подопечных просто выиграть все свои оставшиеся поединки.
"Титул Премьер-Лиги по-прежнему в наших руках. Мы должны выиграть каждый свой матч, если хотим защитить титул. Мы знаем это, и наши игроки показали, что хотят этого. Не нужно в этом сомневаться".
"Мы знаем, что не терять очки на протяжении месяца в Премьер-Лиге почти невозможно — возможно, но все-таки очень сложно. Мы проводим матчи с невероятным характером, в том числе в Лиге Чемпионов".
"Мы набрали 183 очка за два сезона, и остается еще пять матчей. Это невероятный показатель, особенно в Премьер-Лиге, и это показывает, насколько мы стабильны", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
14.04.2019 21:00
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Последние комментарии:
Зато ты с денежными мешками с говном своим никогда запомни никогда не выйграешь лигу чемпионов пидарки
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Щас два раза подряд лузнет и можно домой в Испанию.
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КОРОЛЬ!!!
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Шарлотан опять сливет ЛЧ , что бы выиграть АПЛ. Ну что за неудачник, а ?
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Уже вручили?
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КАРОЛЬ
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Как бы в своих потугах лысый не обосрался по всем фронтам...
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про Ливерпуль ни слова..снова вброс гавна..
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удачи лысый.
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А то не понятно было
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