Гвардиола: Титул по-прежнему в наших руках"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола напомнил, что его команда по-прежнему владеет инициативой в чемпионской гонке Премьер-Лиге и может сделать бессмысленными все потуги "Ливерпуля" .

Обыграв в воскресенье "Кристал Пэлас" со счетом 1:3, теперь "Сити" находится всего в пяти победах от второго подряд чемпионства.



В данный момент "горожане" отстают от "Ливерпуля", позже в воскресенье одолевшего "Челси" 2:0, на два очка, но имеют матч в запасе, и Гвардиола призывает подопечных просто выиграть все свои оставшиеся поединки.



"Титул Премьер-Лиги по-прежнему в наших руках. Мы должны выиграть каждый свой матч, если хотим защитить титул. Мы знаем это, и наши игроки показали, что хотят этого. Не нужно в этом сомневаться".



"Мы знаем, что не терять очки на протяжении месяца в Премьер-Лиге почти невозможно — возможно, но все-таки очень сложно. Мы проводим матчи с невероятным характером, в том числе в Лиге Чемпионов".



"Мы набрали 183 очка за два сезона, и остается еще пять матчей. Это невероятный показатель, особенно в Премьер-Лиге, и это показывает, насколько мы стабильны", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.