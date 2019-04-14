"Ливерпуль" победил "Челси" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

"Ливерпуль" вернулся на вершину Премьер-Лиги, одолев в домашних стенах "Челси" благодаря голам Садио Мане и Мохамеда Салаха — 2:0.

После победы 2:0 над "Порту" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных" произошло два изменения. Вместо Деяна Ловрена и Джеймса Милнера появились Жоэль Матип и Энди Робертсон.



В старт "синих" вернулись все ключевые игроки, отдохнувшие в матче Лиги Европы со "Славией", однако на острие атак тренер Маурицио Сарри предпочел снарядить не Оливье Жиру и не Гонсало Игуаина, а Эдена Азара.



Первый опасный момент в матче создали хозяева. На шестой минуте Садио Мане выполнил подачу с левого фланга к дальней штанге, где Мохамед Салах пробил в касание по летящему мячу. Удар получился с отскоком, но пришелся прямо в голкипера "Челси".



Вскоре Салах попытался заработать пенальти, но своим падением после контакта с Давидом Луисом, не впечатлил рефери Майкла Оливера. "Ливерпуль" был активен и много владел мячом, тогда как "синие" об атаках практически не помышляли, и лишь Азар пытался что-либо предпринять в одиночку.



На 26-й минуте активный Салах выступил в роли ассистента, головой сделав скидку под удар Джордану Хендерсону. После рикошета от Луиса мяч разминулся со створом ворот.



На 40-й минуте Маурицио Сарри был вынужден использовать первую замену. Вместо получившего травму Антонио Рюдигера в игру вступил Андреас Кристенсен.



С началом второго тайма "красные" активизировались и на 51-й минуте открыли счет. Салах отобрал мяч в штрафной, а Хендерсон выполнил подачу к дальней штанге, где Мане совершенно без помех пробил головой — 1:0.



Пока "Челси" приходил в себя, "Ливерпуль" забил второй гол. Спустя всего две минуты после гола Мане Салах сместился с правого фланга по направлению центра и выстрелил с дистанции — 2:0.



Почувствовав запах крови, хозяева помчались добивать раненого соперника, но это едва не обернулось роковой ошибкой. Дважды заигравшегося соперника мог наказать Азар, однако в первом случае он попал в штангу, а во втором не смог пробить Алиссона.



"Ливерпуль" сделал правильные выводы, остепенился и перестал взвинчивать темп. При этом атаковать "красные" не перестали — просто теперь атаки стали позиционными. Концовка матча прошла безмятежно.



"Челси" довольно неплохо оборонялся, но явно приехал играть вторым номером и выжидать своих шансов для контратак. Добавив в начале второго тайма, "Ливерпуль" смог продавить соперника и вообще показал себя более классной командой. "Синие" могли уповать только на мастерство Эдена Азара, но не срослось.



"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче