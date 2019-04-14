"Ливерпуль" победил "Челси" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

Мохамед Салах "Ливерпуль" вернулся на вершину Премьер-Лиги, одолев в домашних стенах "Челси" благодаря голам Садио Мане и Мохамеда Салаха — 2:0.

После победы 2:0 над "Порту" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных" произошло два изменения. Вместо Деяна Ловрена и Джеймса Милнера появились Жоэль Матип и Энди Робертсон.

В старт "синих" вернулись все ключевые игроки, отдохнувшие в матче Лиги Европы со "Славией", однако на острие атак тренер Маурицио Сарри предпочел снарядить не Оливье Жиру и не Гонсало Игуаина, а Эдена Азара.

Первый опасный момент в матче создали хозяева. На шестой минуте Садио Мане выполнил подачу с левого фланга к дальней штанге, где Мохамед Салах пробил в касание по летящему мячу. Удар получился с отскоком, но пришелся прямо в голкипера "Челси".

Вскоре Салах попытался заработать пенальти, но своим падением после контакта с Давидом Луисом, не впечатлил рефери Майкла Оливера. "Ливерпуль" был активен и много владел мячом, тогда как "синие" об атаках практически не помышляли, и лишь Азар пытался что-либо предпринять в одиночку.

На 26-й минуте активный Салах выступил в роли ассистента, головой сделав скидку под удар Джордану Хендерсону. После рикошета от Луиса мяч разминулся со створом ворот.

На 40-й минуте Маурицио Сарри был вынужден использовать первую замену. Вместо получившего травму Антонио Рюдигера в игру вступил Андреас Кристенсен.

С началом второго тайма "красные" активизировались и на 51-й минуте открыли счет. Салах отобрал мяч в штрафной, а Хендерсон выполнил подачу к дальней штанге, где Мане совершенно без помех пробил головой — 1:0.

Пока "Челси" приходил в себя, "Ливерпуль" забил второй гол. Спустя всего две минуты после гола Мане Салах сместился с правого фланга по направлению центра и выстрелил с дистанции — 2:0.

Почувствовав запах крови, хозяева помчались добивать раненого соперника, но это едва не обернулось роковой ошибкой. Дважды заигравшегося соперника мог наказать Азар, однако в первом случае он попал в штангу, а во втором не смог пробить Алиссона.

"Ливерпуль" сделал правильные выводы, остепенился и перестал взвинчивать темп. При этом атаковать "красные" не перестали — просто теперь атаки стали позиционными. Концовка матча прошла безмятежно.

"Челси" довольно неплохо оборонялся, но явно приехал играть вторым номером и выжидать своих шансов для контратак. Добавив в начале второго тайма, "Ливерпуль" смог продавить соперника и вообще показал себя более классной командой. "Синие" могли уповать только на мастерство Эдена Азара, но не срослось.

"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2019 20:25

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. superglor 14.04.2019 20:32 # superglor
    Лестеру хватило 81 очко чтоб стать чемпионом.

    Ливерпуль может набрать 101 и все равно не станет.

    Ну какие же топари.

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  2. thegodfather 14.04.2019 20:32 # thegodfather
    чисто проебет финал лиги европы и сарри так и не выиграл ни одного толкового трофея в своей карьере пойдет присядет на кожаную сигару
    у меня все по поводу сарри, у него последний шанс




    а зеропук близок к титулу как в 2014, но не все в их руках. Ситу трудней, имхо

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  3. zloy-vasya 14.04.2019 20:32 # zloy-vasya
    Не идите нафиг. Я буду выпендриваться в конце сезона

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  4. fafanat 14.04.2019 20:31 # fafanat
    Тихо тихо тихо!!!! Где то тихо стонет жалкий безвиз))))))

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  5. foden 14.04.2019 20:31 # foden
    Ну что , выходим на финишную прямую

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  6. mikkiynwa 14.04.2019 20:31 # mikkiynwa
    Обоссали всех пенсов разом!

    Короли!

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  7. chronicle 14.04.2019 20:31 # chronicle
    МОЖЫМ ПАВТАРИТЬ


    ДЕМБЫ БА ВАИВАЛИ

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  8. awesome-arsenal 14.04.2019 20:31 # awesome-arsenal
    #Валераживи

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  9. vyrentz 14.04.2019 20:31 # vyrentz
    первый тайм: 65% на 35%

    Щелси и МанЮ играют в МОУРБОЛЛ

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  10. quavo 14.04.2019 20:31 # quavo
    Мю обязаны члить соседям

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  11. hammersmith 14.04.2019 20:30 # hammersmith
    норм подрывник на пенсов нассал

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  12. alexomck 14.04.2019 20:30 # alexomck
    1 Ливерпуль 34 85

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  13. mata05 14.04.2019 20:29 # mata05
    Сброд портовый останется без титулов

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  14. mr-s1n1st3r 14.04.2019 20:29 # mr-s1n1st3r
    Сушись, пенс.

    08.02.2019 22:40 #
    farot

    Сарри нулячий, но скиллзов отъебать Клоппа в апреле у него хватит

    Источник: http://fapl.ru/posts/68676/?c=1#c6814113

    21.11.2017 22:41 #
    farot

    У этого бегунка все голы со свободных зон и контратак. Ни одного стоящего комбинационного гола или гола на индивидуальном мастерстве.

    Источник: http://fapl.ru/posts/58673/?c=1#c6537136

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  15. red-scauser 14.04.2019 20:29 # red-scauser
    выиграли кстати заслуженно! Азару пора сваливать из Челси! Вот не пойму почему все ху**осят Сарри за Хадсон-Одои? он же совсем сырой, вот за Жоржиньо надо ответить старику)) он еще тот лох конечно

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  16. machete147703 14.04.2019 20:29 # machete147703
    Членососы! Соснули! Ееееееее

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  17. reams 14.04.2019 20:29 # reams
    челсей не команда, верней команда не футболистов, а пидарасов, эпично обасрались ))

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  18. bmw-e34 14.04.2019 20:29 # bmw-e34
    Челси - Ливерпуль 1-1
    Ливерпуль - Челси 2-0

    Челси - Манчестер Сити 2-0
    Манчестер Сити - Челси 6-0

    Спасибо пенсам за победу!))

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  19. slash-lfc 14.04.2019 20:29 # slash-lfc
    На классе е6нули синюю помойку. В такой ссыкливый футбол ни одна команда не играла на Энфилде. шестьнольси не то что места в четвёрке не заслуживает, а даже места в ЛЕ. На Короля бесполезных обводок Жопара сегодня ссали все, кому не лень. Гол Салаха - пушка. Мане зверь с хэдингом 99. Лифаку только надеяться на чудо в дерби Манчестера, а так наберут рекордное количество очков, возможно будут всего с одним поражением в сезоне и все равно станут вторыми. Ахахаха, жизнь-боль.

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  20. thegodfather 14.04.2019 20:29 # thegodfather
    обидно признавать, но на классе
    сарри зируинил игру с 1х минут и азаром в роли 9ки.

    челси слаб на выезде, и это приговор сарри
    если не победит в ле - ссаными тряпками проганять, не заслужил 2ой сезон, не заслужил

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