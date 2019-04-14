"Ливерпуль" победил "Челси" и вернулся на вершину Премьер-Лиги
"Ливерпуль" вернулся на вершину Премьер-Лиги, одолев в домашних стенах "Челси" благодаря голам Садио Мане и Мохамеда Салаха — 2:0.
После победы 2:0 над "Порту" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных" произошло два изменения. Вместо Деяна Ловрена и Джеймса Милнера появились Жоэль Матип и Энди Робертсон.
В старт "синих" вернулись все ключевые игроки, отдохнувшие в матче Лиги Европы со "Славией", однако на острие атак тренер Маурицио Сарри предпочел снарядить не Оливье Жиру и не Гонсало Игуаина, а Эдена Азара.
Первый опасный момент в матче создали хозяева. На шестой минуте Садио Мане выполнил подачу с левого фланга к дальней штанге, где Мохамед Салах пробил в касание по летящему мячу. Удар получился с отскоком, но пришелся прямо в голкипера "Челси".
Вскоре Салах попытался заработать пенальти, но своим падением после контакта с Давидом Луисом, не впечатлил рефери Майкла Оливера. "Ливерпуль" был активен и много владел мячом, тогда как "синие" об атаках практически не помышляли, и лишь Азар пытался что-либо предпринять в одиночку.
На 26-й минуте активный Салах выступил в роли ассистента, головой сделав скидку под удар Джордану Хендерсону. После рикошета от Луиса мяч разминулся со створом ворот.
На 40-й минуте Маурицио Сарри был вынужден использовать первую замену. Вместо получившего травму Антонио Рюдигера в игру вступил Андреас Кристенсен.
С началом второго тайма "красные" активизировались и на 51-й минуте открыли счет. Салах отобрал мяч в штрафной, а Хендерсон выполнил подачу к дальней штанге, где Мане совершенно без помех пробил головой — 1:0.
Пока "Челси" приходил в себя, "Ливерпуль" забил второй гол. Спустя всего две минуты после гола Мане Салах сместился с правого фланга по направлению центра и выстрелил с дистанции — 2:0.
Почувствовав запах крови, хозяева помчались добивать раненого соперника, но это едва не обернулось роковой ошибкой. Дважды заигравшегося соперника мог наказать Азар, однако в первом случае он попал в штангу, а во втором не смог пробить Алиссона.
"Ливерпуль" сделал правильные выводы, остепенился и перестал взвинчивать темп. При этом атаковать "красные" не перестали — просто теперь атаки стали позиционными. Концовка матча прошла безмятежно.
"Челси" довольно неплохо оборонялся, но явно приехал играть вторым номером и выжидать своих шансов для контратак. Добавив в начале второго тайма, "Ливерпуль" смог продавить соперника и вообще показал себя более классной командой. "Синие" могли уповать только на мастерство Эдена Азара, но не срослось.
"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче
14.04.2019 20:25
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Последние комментарии:
Лестеру хватило 81 очко чтоб стать чемпионом.
Ливерпуль может набрать 101 и все равно не станет.
Ну какие же топари.
(ответить)
чисто проебет финал лиги европы и сарри так и не выиграл ни одного толкового трофея в своей карьере пойдет присядет на кожаную сигару
у меня все по поводу сарри, у него последний шанс
а зеропук близок к титулу как в 2014, но не все в их руках. Ситу трудней, имхо
(ответить)
Не идите нафиг. Я буду выпендриваться в конце сезона
(ответить)
Тихо тихо тихо!!!! Где то тихо стонет жалкий безвиз))))))
(ответить)
Ну что , выходим на финишную прямую
(ответить)
Обоссали всех пенсов разом!
Короли!
(ответить)
МОЖЫМ ПАВТАРИТЬ
ДЕМБЫ БА ВАИВАЛИ
(ответить)
#Валераживи
(ответить)
первый тайм: 65% на 35%
Щелси и МанЮ играют в МОУРБОЛЛ
(ответить)
Мю обязаны члить соседям
(ответить)
норм подрывник на пенсов нассал
(ответить)
1 Ливерпуль 34 85
(ответить)
Сброд портовый останется без титулов
(ответить)
Сушись, пенс.
08.02.2019 22:40 #
farot
Сарри нулячий, но скиллзов отъебать Клоппа в апреле у него хватит
Источник: http://fapl.ru/posts/68676/?c=1#c6814113
21.11.2017 22:41 #
farot
У этого бегунка все голы со свободных зон и контратак. Ни одного стоящего комбинационного гола или гола на индивидуальном мастерстве.
Источник: http://fapl.ru/posts/58673/?c=1#c6537136
(ответить)
выиграли кстати заслуженно! Азару пора сваливать из Челси! Вот не пойму почему все ху**осят Сарри за Хадсон-Одои? он же совсем сырой, вот за Жоржиньо надо ответить старику)) он еще тот лох конечно
(ответить)
Членососы! Соснули! Ееееееее
(ответить)
челсей не команда, верней команда не футболистов, а пидарасов, эпично обасрались ))
(ответить)
Челси - Ливерпуль 1-1
Ливерпуль - Челси 2-0
Челси - Манчестер Сити 2-0
Манчестер Сити - Челси 6-0
Спасибо пенсам за победу!))
(ответить)
На классе е6нули синюю помойку. В такой ссыкливый футбол ни одна команда не играла на Энфилде. шестьнольси не то что места в четвёрке не заслуживает, а даже места в ЛЕ. На Короля бесполезных обводок Жопара сегодня ссали все, кому не лень. Гол Салаха - пушка. Мане зверь с хэдингом 99. Лифаку только надеяться на чудо в дерби Манчестера, а так наберут рекордное количество очков, возможно будут всего с одним поражением в сезоне и все равно станут вторыми. Ахахаха, жизнь-боль.
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обидно признавать, но на классе
сарри зируинил игру с 1х минут и азаром в роли 9ки.
челси слаб на выезде, и это приговор сарри
если не победит в ле - ссаными тряпками проганять, не заслужил 2ой сезон, не заслужил
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