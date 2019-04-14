Гвардиола похвалил "невероятного" Де Брюйне
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выделил полузащитника Кевина Де Брюйне после победы 1:3 в гостях у "Кристал Пэлас".
В воскресенье "горожане" уверенно взяли три очка на "Селхерст Парк", достигнув результата благодаря дублю Рахима Стерлинга и голу Габриэля Жезуса.
Большой вклад в победу сделал и Де Брюйне, сделав две результативные передачи. Кевин ассистировал в Премьер-Лиге впервые с мая 2018, и эти 336 дней ожидания вызваны теми травмами, которые перенес бельгиец.
Гвардиола очень рад, что на финише сезона может рассчитывать на игрока, который свеж физически и психологически. Однако Хосеп видит в Кевине не только классного распасовщика.
"В последних трех-четырех матчах он играл невероятно, нам очень его не хватало".
"Он обладает способностью видеть пасы, которые не видят другие человеческие создания. Когда он на поле, наши пасы и пасы вперед — особенно пасы в дальней трети поля — становятся невероятными, вдобавок сегодня он продемонстрировал большую самоотдачу в обороне, он выигрывал дуэли и всегда был наготове".
"Конечно, он свеж духом и в своих ногах. Именно поэтому он не только сделал две такие важные результативные передачи, но и помогал нам в других ситуациях, когда мы нуждались в нем", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
14.04.2019 20:00
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Набирает форму, как раз в нужный момент.
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КОРОЛИ!!!
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