Гвардиола похвалил "невероятного" Де Брюйне

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выделил полузащитника Кевина Де Брюйне после победы 1:3 в гостях у "Кристал Пэлас".

В воскресенье "горожане" уверенно взяли три очка на "Селхерст Парк", достигнув результата благодаря дублю Рахима Стерлинга и голу Габриэля Жезуса.



Большой вклад в победу сделал и Де Брюйне, сделав две результативные передачи. Кевин ассистировал в Премьер-Лиге впервые с мая 2018, и эти 336 дней ожидания вызваны теми травмами, которые перенес бельгиец.



Гвардиола очень рад, что на финише сезона может рассчитывать на игрока, который свеж физически и психологически. Однако Хосеп видит в Кевине не только классного распасовщика.



"В последних трех-четырех матчах он играл невероятно, нам очень его не хватало".



"Он обладает способностью видеть пасы, которые не видят другие человеческие создания. Когда он на поле, наши пасы и пасы вперед — особенно пасы в дальней трети поля — становятся невероятными, вдобавок сегодня он продемонстрировал большую самоотдачу в обороне, он выигрывал дуэли и всегда был наготове".



"Конечно, он свеж духом и в своих ногах. Именно поэтому он не только сделал две такие важные результативные передачи, но и помогал нам в других ситуациях, когда мы нуждались в нем", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.