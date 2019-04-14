Старридж может продолжить карьеру в "Лестере"

Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж может найти пристанище у бывшего наставника "красных" Брендана Роджерса в "Лестере".

В этом сезоне Старриджа почти не тревожат проблемы со здоровьем, которые не давали ему покоя прежде, однако Даниэль не стал играть чаще.



В последнее время 29-летний англичанин проигрывает конкуренцию не только основному трио нападения "красных", но и даже Дивоку Ориги.



К настоящему моменту Старридж сыграл 24 матча за "Ливерпуль" в этом сезоне, но последний раз забивал еще в ворота "Челси" в сентябре. С такими скромными успехами Даниэль едва ли может надеяться на продление своего контракта, истекающего в конце кампании.



Несмотря на определенный интерес из МЛС и Китая, Старридж еще может остаться в Премьер-Лиге. Пополнить Даниэлем свою новую команду хочет Роджерс, с которым они вместе едва не выиграли Премьер-Лигу пять лет назад.



С помощью доступного свободным агентом Старриджа Роджерс надеется добавить конкуренции Джейми Варди, Келечи Ихеаначо и Синдзи Окадзаки, сообщает The Sun.