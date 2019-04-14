"Манчестер Сити" уверенно переиграл "Пэлас"

"Манчестер Сити" оформил очередную уверенную победу, переиграв на выезде "Кристал Пэлас" со счетом 1:3.

Относительно минимальной победы в гостях у "Ньюкасла" в стартовый состав "орлов" вернулись Скотт Данн и Кристиан Бентеке, заменив Джеймса Томкинса и Мичи Батшуайи.



У "горожан" вернулись в старт Венсан Компани, Бенжамен Менди, Кевин Де Брюйне и Лерой Сане. Бернарду Силва оказался только в запасе, а Фабиан Дельф и Фернандиньо не попали даже туда.



Гости сразу же забрали мяч под свой контроль и принялись оказывать давление, но все же действовали с некоторой опаской — "Пэлас" только и ждал возможности, чтобы убежать в контратаку.



Первый голевой момент возник на 10-й минуте, когда Давид Сильва от лицевой линии как на блюдечке выложил мяч под удар Рахиму Стерлингу, но тот непостижимым образом промахнулся мимо свободного угла ворот.



Однако спустя пять минут Стерлинг исправился. Рахим получил продольную передачу от Де Брюйне, ворвался в штрафную по правому краю и пробил над уже присевшим голкипером — 0:1.



Забитый мяч только придал гостям уверенности, и в дальнейшем они полностью доминировали над соперником. "Пэлас" в некоторой степени повезло уйти на перерыв с дефицитом лишь в один гол.



Во втором тайме атаки "Сити" стали более нацеленными, и порой хозяевам приходилось играть просто на отбой.



Нужно отдать должное "орлам", которые очень достойно оборонялись, но в конце концов они дрогнули под натиском. На 63-й минуте Давид Сильва от лицевой линии сделал передачу назад Сане, а тот сильно прострелил к линии вратарской, где Стерлингу лишь требовалось подставить ногу — 0:2.



Казалось, игра сделана. "Горожане" продолжали владеть инициативой и даже могли сделать счет разгромным, однако на 81-й минуте случилось неожиданное. Лука Миливоевич прямым ударом со штрафного нашел брешь в стенке гостей и возобновил интригу.



Несмотря на скользкий счет, "Сити" не испытал особых проблем в концовке матча. Более того, уже на последней минуте появившийся на замену Габриэль Жезус воспользовался ошибкой защитника, не сумевшего прервать передачу Де Брюйне, и с острого угла расстрелял голкипера — 1:3.



Гол Миливоевича определенно стал случайностью из-за внезапно развалившейся стенки, но в остальном "Сити" избавил игру от каких-либо сюрпризов и оформил очередную уверенную победу.



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче