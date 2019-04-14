"Манчестер Сити" уверенно переиграл "Пэлас"

Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" оформил очередную уверенную победу, переиграв на выезде "Кристал Пэлас" со счетом 1:3.

Относительно минимальной победы в гостях у "Ньюкасла" в стартовый состав "орлов" вернулись Скотт Данн и Кристиан Бентеке, заменив Джеймса Томкинса и Мичи Батшуайи.

У "горожан" вернулись в старт Венсан Компани, Бенжамен Менди, Кевин Де Брюйне и Лерой Сане. Бернарду Силва оказался только в запасе, а Фабиан Дельф и Фернандиньо не попали даже туда.

Гости сразу же забрали мяч под свой контроль и принялись оказывать давление, но все же действовали с некоторой опаской — "Пэлас" только и ждал возможности, чтобы убежать в контратаку.

Первый голевой момент возник на 10-й минуте, когда Давид Сильва от лицевой линии как на блюдечке выложил мяч под удар Рахиму Стерлингу, но тот непостижимым образом промахнулся мимо свободного угла ворот.

Однако спустя пять минут Стерлинг исправился. Рахим получил продольную передачу от Де Брюйне, ворвался в штрафную по правому краю и пробил над уже присевшим голкипером — 0:1.

Забитый мяч только придал гостям уверенности, и в дальнейшем они полностью доминировали над соперником. "Пэлас" в некоторой степени повезло уйти на перерыв с дефицитом лишь в один гол.

Во втором тайме атаки "Сити" стали более нацеленными, и порой хозяевам приходилось играть просто на отбой.

Нужно отдать должное "орлам", которые очень достойно оборонялись, но в конце концов они дрогнули под натиском. На 63-й минуте Давид Сильва от лицевой линии сделал передачу назад Сане, а тот сильно прострелил к линии вратарской, где Стерлингу лишь требовалось подставить ногу — 0:2.

Казалось, игра сделана. "Горожане" продолжали владеть инициативой и даже могли сделать счет разгромным, однако на 81-й минуте случилось неожиданное. Лука Миливоевич прямым ударом со штрафного нашел брешь в стенке гостей и возобновил интригу.

Несмотря на скользкий счет, "Сити" не испытал особых проблем в концовке матча. Более того, уже на последней минуте появившийся на замену Габриэль Жезус воспользовался ошибкой защитника, не сумевшего прервать передачу Де Брюйне, и с острого угла расстрелял голкипера — 1:3.

Гол Миливоевича определенно стал случайностью из-за внезапно развалившейся стенки, но в остальном "Сити" избавил игру от каких-либо сюрпризов и оформил очередную уверенную победу.

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1043

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. highneken 14.04.2019 18:30 # highneken
    Будет голевая ничья. Затем Сити проебет 1 матч и выйграет титул по разнице мячей ))

    Только представьте лица Ливерных при таком раскладе .

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  2. thegodfather 14.04.2019 18:30 # thegodfather
    ану признавайтесь, колбасоиды, сколько каках уже уронили на пол, кеК)

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  3. liverpo0ol 14.04.2019 18:29 # liverpo0ol
    минута безтрофейства

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  4. mikkiynwa 14.04.2019 18:29 # mikkiynwa
    Празднуем на стадионе, что 30 лет без чемпионства
    Т- традиции

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  5. akado 14.04.2019 18:29 # akado
    Норм конечн, дома сидят молчат, в гостях завели свое Чолчи, даже во время гимна красных ))

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  6. chr1s8rown 14.04.2019 18:28 # chr1s8rown
    Гиены

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  7. selta 14.04.2019 18:28 # selta
    Обои чик емеосон изи победа Челси

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  8. pistolero-lfc 14.04.2019 18:28 # pistolero-lfc
    Какие же мрази пенсоголовые со своими чольси чольси чольси
    Аххахаха

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  9. bezviz 14.04.2019 18:27 # bezviz
    ну шо, повторим?

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  10. pistolero-lfc 14.04.2019 18:26 # pistolero-lfc
    Оооо Гуцайт?! Просто чудо какое то

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  11. electric 14.04.2019 18:26 # electric
    Тут нет заслуги мешка. Клопп сам прое6ал Профит в 7 очей. Цыгане зря пляшут.

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  12. thegodfather 14.04.2019 18:24 # thegodfather
    Не ну камон, пенсы на выезде та ещё помойка, их даже кардифф тягал.
    Но... Но

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  13. slash-lfc 14.04.2019 18:23 # slash-lfc
    Ну че пачаны кмон красиво?!

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  14. only--liverpool 14.04.2019 18:23 # only--liverpool
    говнопенсы не ссыте... будем бить аккуратно, но сильно... гыыыы

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  15. melwood-lfc 14.04.2019 18:23 # melwood-lfc
    сласх пёс))
    прям видно через чо ты играешь) ну тип мощные пасы на рона с бейлом и баааау
    вроде очевидно, а проходят вещи пздц
    надо вместо Зуле типа какого-то брать...хз кого
    Эрнандеса с атлетико наверн возьму, как накоплю)))

    ну у тебя пздц состав донатерский пахахах))))

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  16. thegodfather 14.04.2019 18:21 # thegodfather
    "Я думаю, что для "Челси" этот матч будет складывать непросто, но они добьются победы. Думаю, что матч завершится с минимальной победой команды Маурицио Сарри", - заявил Реднапп.

    "Это большой вечер для всех поклонников футбола, а матчи с участием "Челси" и "Ливерпуля" всегда очень интересные. Я уверен в победе "Челси" и думаю, что сегодня будет эпическая битва, которая в очередной раз испортит настроение фанатам "Ливерпуля". Но не думаю, что гонка за титул будет предрешена в случае поражения, потому что "Манчестер Сити" еще необходимо выиграть свои встречи", - заявил Коул.

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  17. sausage 14.04.2019 18:20 # sausage
    Чё тут? Пенсы уже читают мантры про кризисный Челси и топовый состав на сегодняшний матч? Очконавты в натуре, как и Сарри) Оставил голевое животное на банке. Опять автобус будет ставить, как с чехами?

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  18. only--liverpool 14.04.2019 18:15 # only--liverpool
    КРЫСЫ

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  19. iceteam 14.04.2019 18:15 # iceteam
    Эден Азар на «Энфилде»

    7 матчей
    4 гола
    1 ассист

    Ждём продолжения банкета

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  20. thegodfather 14.04.2019 18:14 # thegodfather
    Прикиньте как у колбасных ща очело дымит, хехехе

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