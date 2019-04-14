"Юнайтед" следит за Муссой Дембеле

"Манчестер Юнайтед" внимательно следит за нападающим "Лиона" Муссой Дембеле.

Укрепление позиции центрального нападающего может стать одним из приоритетов для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера на летнее трансферное окно, особенно если Ромелу Лукаку решит уйти из клуба.



При норвежском специалисте Маркус Рэшфорд отобрал звание основного центрального нападающего у Лукаку, чей агент Федерико Пасторелло уже намекнул на отъезд своего клиента из Манчестера.



Впрочем, даже если Лукаку останется, еще один нападающий "дьяволам" не помешает — Сульшер уже продемонстрировал, что он, в отличие от предшественника, готов играть с двумя форвардами.



По информации Daily Mirror, целью "Юнайтед" по укреплению линии нападения может стать Дембеле, который после своего перехода из "Селтика" прошлым летом забил 18 голов за "Лион" с учетом всех соревнований.



Скауты клуба с "Олд Траффорд" находятся под впечатлением от работоспособности 22-летнего француза и его скорострельности с учетом количества сыгранных минут и теперь готовы рекомендовать покупку Муссы Сульшеру.



Интерес к Дембеле также проявляет наставник "Арсенала" Унаи Эмери, однако ему будет сложно составить конкуренцию "Юнайтед", если "канониры" не попадут в Лигу Чемпионов на будущий сезон.