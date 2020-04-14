Давид Луис восхищается работой Клоппа

Давид Луис и Юрген Клопп Защитник "Челси" Давид Луис признался, что восхищен работой Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

Весь сезон Луис отчаянно нахваливает своего главного тренера Маурицио Сарри, при котором он снова стал игроком стартового состава.

Однако в преддверии воскресного матча на "Энфилде" Давид поведал, что Саррибол — не единственный стиль, который заставляет его восхищаться.

"Кто в составе "Ливерпуля" заставляет меня переживать больше всего? Клопп. Потому что он делает лучше каждого игрока. Он улучшил каждого: крайних защитников, центральных защитников, голкипера, полузащиту и особенно нападающих, которые играют с его же страстью и его духом".

"Поэтому они выступают так удивительно. Однако порой футбол может быть жесток, потому что, хоть их дела и идут удивительным образом, в данный момент инициативой в чемпионской гонке владеет "Сити".

"Я хочу говорить про них, потому что они заслуживают того, к чему стремятся, но футбол — странная вещь. Нас ждет тяжелый матч, но мы сделаем все для победы", — сообщил Луис Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Луис, Луис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2019 15:10

Количество просмотров Просмотров: 573

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 14.04.2019 15:56 # mcfc-fantactic
    Хочу чтобы Ловрен что-нибудь сказал.

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  2. john-jones 14.04.2019 15:44 # john-jones
    Сегодня загубит момент, но даже это не помешает победить Челси.

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  3. monsieurgood 14.04.2019 15:42 # monsieurgood
    "Потому что он делает лучше каждого игрока. Он улучшил каждого: крайних защитников, центральных защитников, голкипера, полузащиту и особенно нападающих, которые играют с его же страстью и его духом"

    тебе только свинец поможет, луизка

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  4. electric 14.04.2019 15:37 # electric
    Закройте ему пасть, плз. Пасибки.

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