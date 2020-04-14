Давид Луис восхищается работой Клоппа
Защитник "Челси" Давид Луис признался, что восхищен работой Юргена Клоппа в "Ливерпуле".
Весь сезон Луис отчаянно нахваливает своего главного тренера Маурицио Сарри, при котором он снова стал игроком стартового состава.
Однако в преддверии воскресного матча на "Энфилде" Давид поведал, что Саррибол — не единственный стиль, который заставляет его восхищаться.
"Кто в составе "Ливерпуля" заставляет меня переживать больше всего? Клопп. Потому что он делает лучше каждого игрока. Он улучшил каждого: крайних защитников, центральных защитников, голкипера, полузащиту и особенно нападающих, которые играют с его же страстью и его духом".
"Поэтому они выступают так удивительно. Однако порой футбол может быть жесток, потому что, хоть их дела и идут удивительным образом, в данный момент инициативой в чемпионской гонке владеет "Сити".
"Я хочу говорить про них, потому что они заслуживают того, к чему стремятся, но футбол — странная вещь. Нас ждет тяжелый матч, но мы сделаем все для победы", — сообщил Луис Sky Sports.
14.04.2019 15:10
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Хочу чтобы Ловрен что-нибудь сказал.
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Сегодня загубит момент, но даже это не помешает победить Челси.
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"Потому что он делает лучше каждого игрока. Он улучшил каждого: крайних защитников, центральных защитников, голкипера, полузащиту и особенно нападающих, которые играют с его же страстью и его духом"
тебе только свинец поможет, луизка
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Закройте ему пасть, плз. Пасибки.
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