Давид Луис восхищается работой Клоппа

Защитник "Челси" Давид Луис признался, что восхищен работой Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

Весь сезон Луис отчаянно нахваливает своего главного тренера Маурицио Сарри, при котором он снова стал игроком стартового состава.



Однако в преддверии воскресного матча на "Энфилде" Давид поведал, что Саррибол — не единственный стиль, который заставляет его восхищаться.



"Кто в составе "Ливерпуля" заставляет меня переживать больше всего? Клопп. Потому что он делает лучше каждого игрока. Он улучшил каждого: крайних защитников, центральных защитников, голкипера, полузащиту и особенно нападающих, которые играют с его же страстью и его духом".



"Поэтому они выступают так удивительно. Однако порой футбол может быть жесток, потому что, хоть их дела и идут удивительным образом, в данный момент инициативой в чемпионской гонке владеет "Сити".



"Я хочу говорить про них, потому что они заслуживают того, к чему стремятся, но футбол — странная вещь. Нас ждет тяжелый матч, но мы сделаем все для победы", — сообщил Луис Sky Sports.