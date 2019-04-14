Гвардиола не собирается тренировать до возраста Ходжсона
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается тренировать до возраста своего коллеги из "Кристал Пэлас" Роя Ходжсона.
В воскресенье на "Селхерст Парк" Гвардиола сойдется лицом к лицу со старейшим тренером Премьер-Лиги в лице 71-летнего Ходжсона.
Самому Хосепу только 48, и он не собирается оставаться в профессии до самой старости. Каталонец обещает, что однажды уступит дорогу молодым.
"Я не представляю себя в тренерской профессии в 71 год. Поверьте мне, это невозможно. Когда я только начинал, то говорил, что хотел быть тренером — но не в 71".
"Я практически уверен, что к тому времени завершу карьеру, но пока я бы хотел насладиться работой еще несколько лет. Я обожаю тренировать, но я думаю, для этого тебе нужна особая энергия, а в 71 она вряд ли у меня будет, чтобы сохранять концентрацию на рутинной работе и тренировочных занятиях".
"Тогда будут новые поколения и новые идеи. Мы непременно это увидим. Я буду смотреть футбол до последнего дня своей жизни, потому что мне нравится это, но что касается работы, то вряд ли", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
14.04.2019 15:00
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Стоит признать, что Гвардиола гений. Уже вписал свое имя в зал славы тренерского ремесла.
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КОРОЛЬ!!!
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