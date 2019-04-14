Гвардиола: "Сане меньше играет не из-за разногласий по контракту"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосе Гвардиола заверил, что не пытается наказать вингера Лероя Сане, который никак не соглашается на новый контракт.

Сане выходил в стартовом составе "горожан" лишь на три из 11 последних матчей с учетом всех соревнований. Например, в поединке Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" на этой неделе Гвардиола предпочел Лерою Рияда Махреза.



В этот же самый период "Сити" безуспешно пытался договориться с 23-летним игроком сборной Германии о новом контракте, однако Гвардиола призывает не связывать две этих вещи между собой.



"Я много раз говорил, насколько важен Лерой для нас в хорошие и плохие моменты. Он знает причину, почему в последнее время не играет. Мы — и я мой штаб — часто разговариваем с ним, и мы желаем лучшего для него".



"Конечно, на его позиции есть конкуренция. В определенных матчах мы используем Лероя, в других я предпочитаю игрока, который лучше контролирует мяч. Однако мое восхищение и уважение к нему остается неизменным. С этим все нормально, но я всегда хочу больше", — цитирует Гвардиолу The Independent.