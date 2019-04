Прогнозы на воскресные матчи 34-го тура Премьер-Лиги

Важнейшие матчи 34-го тура вынесены на воскресенье. Начинающие финишный спурт "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" поочередно сыграют с "Кристал Пэлас" и "Челси". Для "горожан" поединок с "орлами" будет возможностью взять реванш за поражение на своем поле в первом круге, а "красные" получат шанс разогнать призраков апреля 2014 года и сделать шаг к титулу в матче с исторически непростым противником.





КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР СИТИ

Воскресенье, 14 апреля, 16:05



"Кристал Пэлас" обезопасил себя от возможного вылета и может проводить оставшиеся матчи без напряжения. Команда Роя Ходжсона имеет привычку отбирать очки у представителей топ-6, а конкретно "Манчестер Сити" она сенсационно обыграла на "Этихад" в первом круге. "Горожане" не могут терять очки, так как "Ливерпуль" не собирается этого делать, но то, что они не идеальны, доказал в Лиге Чемпионов "Тоттенхэм", с которым "Сити" сыграет на следующей неделе дважды.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Манчестер Сити" выиграл все восемь последних матчей в чемпионате;

- в шести из семи последних матчей в Премьер-Лиге "Сити" не пропускал;

- в последних семи из восьми встреч "Кристал Пэлас" и "Сити" во всех турнирах был зафиксирован тотал больше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 1:2



Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 1.57 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Пеп Гвардиола не может быть счастлив после поражения от "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов, и я ожидаю реакцию на то поражение в игре с "Кристал Пэлас". "Орлы" уже в безопасности после победы на поле "Ньюкасла" , но их домашние результаты не впечатляют — всего четыре победы на "Селхерст Парк" в этом чемпионате.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:3



ЛИВЕРПУЛЬ — ЧЕЛСИ

Воскресенье, 14 апреля, 18:30



Матч "Ливерпуля" и "Челси" будет одним из определяющих в чемпионской гонке и борьбе за места в топ-4. Добавляет интриги тот факт, что ровно пять лет назад, в апреле 2014 года, эти команды уже встречались на "Энфилде", когда "Ливерпуль" был в шаге от чемпионства под руководством Брендана Роджерса, но проиграл вроде бы немотивированному "Челси" из-за ошибки Стивена Джеррарда, который поскользнулся и подарил мяч у своих ворот мяч Дембе Ба.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" не проигрывает уже в 37 домашних матчах кряду в Премьер-Лиге;

- "Ливерпуль" выиграл и первый тайм, и весь матч в шести последних случаях в Премьер-Лиге;

- в восьми из девяти последних матчей "Ливерпуля" на "Энфилде" в Премьер-Лиге забивалось больше 2.5 голов;

- "Челси" не проигрывает в восьми встречах с "Ливерпулем" во всех турнирах.



Прогноз Who Scored: 1:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: Ничья — 3.9 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Я думаю, что "Ливерпуль" сможет выиграть в этом матче — выпустит Сарри лучшую команду или нет. Я был во вторник на "Энфилде" и видел, что "Ливерпуль" мог забивать "Порту" больше двух голов. Меня не покидало ощущение, что команда Клоппа может прибавить в любой момент. Они могли отдохнуть после игры вторника, и я не думаю, что они будут уставшими".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru