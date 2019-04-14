Каллум Уилсон исключает свой уход из "Борнмута"

Нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон исключил свой уход из клуба грядущим летом.

Уилсон очень ярко выглядел в первой половине этого сезона, забив девять голов в Премьер-Лиге к началу января и дебютировав за сборную Англии.



Еще в зимнее трансферное окно 27-летнего нападающего сватали в "Челси", однако Каллум счастлив в "Борнмуте" и не собирается в клуб, где не сможет играть регулярно.



"Я заключил долгосрочный контракт, я счастлив здесь, я играю в футбол. Будучи профессионалом, который перенес такие травмы, которые перенес я, я просто хочу играть".



"Я счастливее всего, когда нахожусь на поле. Я никогда не хотел уйти туда, где не буду играть. Я не могу представить себе, что не играю или нахожусь на лавке".



"Любой игрок стремится выступать за свою сборную и в Лиге Чемпионов, и первой цели мне удалось достичь. Меня с юного возраста сватают в большие клубы, когда я играю хорошо, поэтому я не покупаюсь на такого рода истории. Они могут нарушить твою концентрацию", — цитирует Уилсона Daily Mail.