Гюндоган: "Ливерпуль" остается в гонке благодаря везению"

Илкай Гюндоган и Мохамед Салах Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган считает, что "Ливерпулю" остается в чемпионской гонке Премьер-Лиги благодаря большому везению.

В данный момент именно "красные" возглавляют турнирную таблицу с отрывом в два очка, однако у "горожан" есть матч в запасе.

В последние недели "Ливерпуль" буквально на зубах вырывал победы против "Фулхэма", "Тоттенхэма" и "Саутгемптона", однако Гюндоган связывает успех в этих матчах не с силой характера, а с везением.

"Ливерпуль" отчаянно хочет стать чемпионом. Они хотят выиграть Премьер-Лигу сильнее, чем Лигу Чемпионов. Однако все в наших руках. Думаю, мы играем в более классный футбол. Мы были в семи очках позади них, а затем мы опередили их".

"Если мы выиграем свой отложенный матч, то снова опередим их станем лидерами. Мы не должны забывать об этом".

"Думаю, в последний месяц или два месяца им очень везет. Они забили много поздних голов".

"Однако все в наших руках. Если мы выиграем заключительные шесть матчей, то станем чемпионами", — цитирует Гюндогана Liverpool Echo.


Метки Гюндоган, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1435

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Последние комментарии:




  1. liverfun 14.04.2019 10:58 # liverfun
    Говорит о характере, а называет это везением, ну что за дурачок

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  2. mancityman 14.04.2019 10:42 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. lovrentiy 14.04.2019 10:20 # lovrentiy
    Везёт сильнейшим.

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  4. machete147703 14.04.2019 10:19 # machete147703
    Мансити МАШИНА! Что тут скажешь!? Всё слишком очевидно! На четыре фронта ведут борьбу и минимум на трех добьются успеха!

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  5. mkcfc 14.04.2019 09:46 # mkcfc
    Да очевидно же что сити более сбалансированная и выглядит сильнее ливерпуля. Но фарт никто не отменял и мяч круглый. Вчера мю должен был лететь 3-1 а выиграл 2-1. Кардиф должен был выиграть или хотяб в 2 мяча а проиграл 2-0. С Челси такая же ухня с Кардиффская была. Поэтому куй его знает как сложится в конце сезона. Щас мю проебет барсе и может спокойно сострило вчитаться на апл и насолить сити. Никуя не понятно. Челси может тоже сегодня че нибудь придумать.

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  6. liverpool1892est 14.04.2019 09:40 # liverpool1892est
    Если Ливер возьмет АПЛ,я сразу куплю барана,закажу повара узбека и угошю всех свох друзей великолепным пловом...но к сожалению этому не суждено сбыться ибо чемпионом будет МанСити:)

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  7. liverpool1892est 14.04.2019 09:34 # liverpool1892est
    Гандонган:)

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  8. pistolero-lfc 14.04.2019 09:25 # pistolero-lfc
    а затем мы опередили их

    Источник: http://fapl.ru/posts/70071/?c=1#c6860602

    1. Ливерпуль 33 82

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  9. pistolero-lfc 14.04.2019 09:25 # pistolero-lfc
    вся надежда на Пэлас, Тоттенхэм, Бёрнли, Лестер и Брайтон

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  10. jakov 14.04.2019 09:17 # jakov
    Ну за 20 лет должно было повезти хоть однажды )

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  11. mcfc-fantactic 14.04.2019 09:15 # mcfc-fantactic
    Это везение называется ротирование Клоппа, и большое желание ФА чтобы была сменяемость чемпиона, все таки главное коммерция, то есть срубить бабла.

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  12. electric 14.04.2019 09:14 # electric
    6леать, какие игроки, такие же и фонады этой голубой помойки.

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  13. superglor 14.04.2019 09:08 # superglor
    Я уже давно об этом говорю но никто не понимает. Какая разница что в текущей таблице если у Сити есть матч в запасе, мы спокойно становимся чемпионами.

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