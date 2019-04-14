Гюндоган: "Ливерпуль" остается в гонке благодаря везению"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган считает, что "Ливерпулю" остается в чемпионской гонке Премьер-Лиги благодаря большому везению.

В данный момент именно "красные" возглавляют турнирную таблицу с отрывом в два очка, однако у "горожан" есть матч в запасе.



В последние недели "Ливерпуль" буквально на зубах вырывал победы против "Фулхэма", "Тоттенхэма" и "Саутгемптона", однако Гюндоган связывает успех в этих матчах не с силой характера, а с везением.



"Ливерпуль" отчаянно хочет стать чемпионом. Они хотят выиграть Премьер-Лигу сильнее, чем Лигу Чемпионов. Однако все в наших руках. Думаю, мы играем в более классный футбол. Мы были в семи очках позади них, а затем мы опередили их".



"Если мы выиграем свой отложенный матч, то снова опередим их станем лидерами. Мы не должны забывать об этом".



"Думаю, в последний месяц или два месяца им очень везет. Они забили много поздних голов".



"Однако все в наших руках. Если мы выиграем заключительные шесть матчей, то станем чемпионами", — цитирует Гюндогана Liverpool Echo.