Гюндоган: "Ливерпуль" остается в гонке благодаря везению"
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган считает, что "Ливерпулю" остается в чемпионской гонке Премьер-Лиги благодаря большому везению.
В данный момент именно "красные" возглавляют турнирную таблицу с отрывом в два очка, однако у "горожан" есть матч в запасе.
В последние недели "Ливерпуль" буквально на зубах вырывал победы против "Фулхэма", "Тоттенхэма" и "Саутгемптона", однако Гюндоган связывает успех в этих матчах не с силой характера, а с везением.
"Ливерпуль" отчаянно хочет стать чемпионом. Они хотят выиграть Премьер-Лигу сильнее, чем Лигу Чемпионов. Однако все в наших руках. Думаю, мы играем в более классный футбол. Мы были в семи очках позади них, а затем мы опередили их".
"Если мы выиграем свой отложенный матч, то снова опередим их станем лидерами. Мы не должны забывать об этом".
"Думаю, в последний месяц или два месяца им очень везет. Они забили много поздних голов".
"Однако все в наших руках. Если мы выиграем заключительные шесть матчей, то станем чемпионами", — цитирует Гюндогана Liverpool Echo.
14.04.2019 09:00
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Последние комментарии:
Говорит о характере, а называет это везением, ну что за дурачок
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КОРОЛЬ!!!
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Везёт сильнейшим.
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Мансити МАШИНА! Что тут скажешь!? Всё слишком очевидно! На четыре фронта ведут борьбу и минимум на трех добьются успеха!
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Да очевидно же что сити более сбалансированная и выглядит сильнее ливерпуля. Но фарт никто не отменял и мяч круглый. Вчера мю должен был лететь 3-1 а выиграл 2-1. Кардиф должен был выиграть или хотяб в 2 мяча а проиграл 2-0. С Челси такая же ухня с Кардиффская была. Поэтому куй его знает как сложится в конце сезона. Щас мю проебет барсе и может спокойно сострило вчитаться на апл и насолить сити. Никуя не понятно. Челси может тоже сегодня че нибудь придумать.
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Если Ливер возьмет АПЛ,я сразу куплю барана,закажу повара узбека и угошю всех свох друзей великолепным пловом...но к сожалению этому не суждено сбыться ибо чемпионом будет МанСити:)
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Гандонган:)
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а затем мы опередили их
Источник: http://fapl.ru/posts/70071/?c=1#c6860602
1. Ливерпуль 33 82
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вся надежда на Пэлас, Тоттенхэм, Бёрнли, Лестер и Брайтон
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Ну за 20 лет должно было повезти хоть однажды )
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Это везение называется ротирование Клоппа, и большое желание ФА чтобы была сменяемость чемпиона, все таки главное коммерция, то есть срубить бабла.
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6леать, какие игроки, такие же и фонады этой голубой помойки.
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Я уже давно об этом говорю но никто не понимает. Какая разница что в текущей таблице если у Сити есть матч в запасе, мы спокойно становимся чемпионами.
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