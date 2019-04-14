"Юнайтед" предложит капитанскую повязку Погба

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" попытается оградить Поля Погба от посягательств "Реала", предложив полузащитнику капитанскую повязку.

Стоило Погба признаться в симпатиях к "Реалу" и Зинедину Зидану во время недавнего международного перерыва, как пресса принялась упорно сватать Поля на "Сантьяго Бернабеу".

Сам Погба очень осторожно высказывается насчет своего будущего, явно демонстрируя, что у него нет какой-либо определенности.

Однако на "Олд Траффорд" хотят поскорее покончить с этими спекуляциями. "Юнайтед" уже сообщил Полю, что тот не будет продан грядущим летом, какие бы деньги ни предложил "Реал".

А теперь "красные дьяволы" хотят сделать так, чтобы сам 26-летний француз захотел остаться в Манчестере. "Юнайтед" готовит заманчивое предложение для Погба о новом контракте, к которому будет прилагаться капитанская повязка.

Напомним, в конце этого сезона "дьяволы" прощаются с Антонио Валенсией, поэтому главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру нужно выбрать нового капитана. На "Олд Траффорд" считают, что Погба обладает качествами, чтобы взять на себя обязанности лидера.


Метки капитаны, Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2019 08:40

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Последние комментарии:




  1. sausage 14.04.2019 09:31 # sausage
    Капитанская повязка стала разменной монетой в МЮ. Алло, очнитесь!

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  2. pistolero-lfc 14.04.2019 08:56 # pistolero-lfc
    капитанскую повязку тренеру! норм чё

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  3. liverpool1892est 14.04.2019 08:50 # liverpool1892est
    Все верно...друго выбора просто нет,остальные все днари

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  4. mr-tsoy 14.04.2019 08:50 # mr-tsoy
    Продать лоха, не идти на поводу у нигера

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