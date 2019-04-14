"Юнайтед" предложит капитанскую повязку Погба

"Манчестер Юнайтед" попытается оградить Поля Погба от посягательств "Реала", предложив полузащитнику капитанскую повязку.

Стоило Погба признаться в симпатиях к "Реалу" и Зинедину Зидану во время недавнего международного перерыва, как пресса принялась упорно сватать Поля на "Сантьяго Бернабеу".



Сам Погба очень осторожно высказывается насчет своего будущего, явно демонстрируя, что у него нет какой-либо определенности.



Однако на "Олд Траффорд" хотят поскорее покончить с этими спекуляциями. "Юнайтед" уже сообщил Полю, что тот не будет продан грядущим летом, какие бы деньги ни предложил "Реал".



А теперь "красные дьяволы" хотят сделать так, чтобы сам 26-летний француз захотел остаться в Манчестере. "Юнайтед" готовит заманчивое предложение для Погба о новом контракте, к которому будет прилагаться капитанская повязка.



Напомним, в конце этого сезона "дьяволы" прощаются с Антонио Валенсией, поэтому главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру нужно выбрать нового капитана. На "Олд Траффорд" считают, что Погба обладает качествами, чтобы взять на себя обязанности лидера.