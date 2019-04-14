Кристиан Эриксен стал целью для "Юнайтед"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен стал одним из приоритетов для "Манчестер Юнайтед" на летнее трансферное окно.

"Шпоры" уже несколько месяцев пытаются склонить Эриксена к новой сделке, но безуспешно. Зарабатывающий только 80 тысяч фунтов в неделю датчанин неумолимо приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту.



Как сообщает Daily Mirror, Кристиан не спешит с решением насчет своего будущего и готов рассмотреть различные варианты. Эриксену видится очень привлекательной возможность продолжить карьеру в "Реале", однако приоритетами для Королевского клуба являются Эден Азар и Поль Погба.



По информации издания, руководство "шпор" все сильнее уверено, что Кристиан так и не подпишет новый контракт. А это может открыть дорогу к переходу 27-летнего полузащитника в "Юнайтед".



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже обсудил с исполнительным директором Эдом Вудвордом кандидатуру Эриксену и дал добро на начало переговоров. На "Олд Траффорд" надеются заинтересовать Кристиана увеличенной более чем в трое зарплатой — до 250 тыс. фунтов в неделю.



Вместе с тем президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви установит для "Юнайтед" повышенную цену, если Эриксену суждено отправиться в стан конкурента "шпор" по Премьер-Лиге. Речь может идти о сумме компенсации до 95 млн. фунтов.