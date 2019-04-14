"Челси" ищет нового владельца

"Челси" ведет переговоры с тремя заинтересованными сторонами о продаже клуба стоимостью 2.5 миллиарда фунтов.

Лишь недавно президент "синих" Брюс Бак уверял, что владелец клуба Роман Абрамович не потерял интерес к своему активу, однако факты налицо. Российский бизнесмен уже почти год не появляется на "Стэмфорд Бридж", за это время успев отказаться от строительства нового стадиона.



По информации Daily Mail, Абрамович не только открыт к продаже "Челси", но и вот уже несколько недель ведет интенсивные переговоры насчет этого.



В качестве потенциальных покупателей "синих" выступают компании США и Азии, а также богатейший человек Британии Джим Рэтклифф, об интересе которого к "Челси" пресса сообщала еще в прошлом году.



Добавим, что в данный момент суммарный долг "Челси" перед Абрамовичем составляет 1.25 млрд. фунтов, увеличившись на 75 млн. за последний год. В случае продажи клуба Роман надеется не только полностью вернуть свои инвестиции, но и хорошо заработать.