"Челси" ищет нового владельца

Роман Абрамович "Челси" ведет переговоры с тремя заинтересованными сторонами о продаже клуба стоимостью 2.5 миллиарда фунтов.

Лишь недавно президент "синих" Брюс Бак уверял, что владелец клуба Роман Абрамович не потерял интерес к своему активу, однако факты налицо. Российский бизнесмен уже почти год не появляется на "Стэмфорд Бридж", за это время успев отказаться от строительства нового стадиона.

По информации Daily Mail, Абрамович не только открыт к продаже "Челси", но и вот уже несколько недель ведет интенсивные переговоры насчет этого.

В качестве потенциальных покупателей "синих" выступают компании США и Азии, а также богатейший человек Британии Джим Рэтклифф, об интересе которого к "Челси" пресса сообщала еще в прошлом году.

Добавим, что в данный момент суммарный долг "Челси" перед Абрамовичем составляет 1.25 млрд. фунтов, увеличившись на 75 млн. за последний год. В случае продажи клуба Роман надеется не только полностью вернуть свои инвестиции, но и хорошо заработать.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 14.04.2019 06:51 # mixmaster
    Ну вот и всё. Пусть вспоминают исторически родные 6-8 места

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  2. liverpool1892est 14.04.2019 06:41 # liverpool1892est
    За 140 млн.фунтов купил,за 2,5 млрд. продал..таки кашерный гешефт получается,чтоб я так жил:)
    А Абраша то еще тот поц!
    Пойду доширак запарю...

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  3. mkcfc 14.04.2019 06:41 # mkcfc
    Дейли мейл кули

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  4. chelsea-69 14.04.2019 06:28 # chelsea-69
    Будем болеть за Маккаби

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  5. mindandsoul 14.04.2019 06:03 # mindandsoul
    Свершилось.

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  6. edvinman-utd 14.04.2019 06:01 # edvinman-utd
    Без Абрамовича неинтересно

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