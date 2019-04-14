Матч, в котором "Ливерпуль" потерял все

В воскресенье "Ливерпуль" будет встречаться с "Челси" в последнем для себя матче с представителем топ-6 в этом сезоне Премьер-Лиги. Для "красных" "Челси" — символический противник на финише чемпионской гонки, так как ранее "синие" уже становились шлагбаумом на пути "Ливерпуля" к титулу. Причем шлагбаумом, который больно ударил по голове одного из самых великих игроков в истории мерсисайдского клуба.

После того как во второй части сезона 2013/14 "Ливерпуль" разогнался со страшной скоростью и, казалось, неумолимо движется в направлении чемпионского титула, игроки "Челси" почувствовали явное намерение притормозить их. 27 апреля 2014 года Стивен Джеррард совершил свою самую знаменитую ошибку, поскользнувшись с мячом на своей половине поля. Но это падение было не совсем случайным — "масло" для Джеррарда заранее разлил Жозе Моуриньо, не пожелавший быть "клоуном" на празднике жизни в Ливерпуле.



Португальца раздражали приготовления "Ливерпуля" к празднованию титула в сезоне 2013/14, а также мнение о том, что "красные" легко одолеют вынужденный играть неосновным составом "Челси". Еще больше разозлила Моуриньо атмосфера в Ливерпуле — казалось, что все уже готовы праздновать чемпионство. Когда Моуриньо собрал своих игроков в конференц-зале гостиницы "Ливерпуль Мальмезон", он указал на улицу. "Мы не собираемся участвовать в этом", — сказал Жозе с легкой улыбкой на лице. "Мы не собираемся быть клубом, который откроет им путь к чемпионскому титулу".



Позже Моуриньо признался: он чувствовал, что в Ливерпуле все готово к началу торжеств. Сам Стивен Джеррард говорил о том, что он "должен стать победителем", и даже Луис Суарес, будучи чрезвычайно суеверным и умоляя болельщиков не петь "мы собираемся выиграть лигу", признался, что в тот момент позволил себе поверить в чемпионство.



Марк Шварцер, 41-летний вратарь, чье присутствие в ослабленном составе "Челси" было одной из причин, по которой в "Ливерпуле" еще больше уверовали в будущее чемпионство, говорит, что в Мерсисайде действительно коллективно пришли к мысли о том, что чемпионский титул уже никуда не денется. "Весь путь до стадиона напоминал карнавальную атмосферу".



У Моуриньо было другое определение этого. "Цирк. Они хотят, чтобы мы были клоунами в цирке", — сказал он своим игрокам на встрече перед игрой. "Все это — цирк под названием "Ливерпуль" должен стать чемпионом". И после паузы: "Но мы не собираемся быть клоунами".



Это был важный момент в подготовке к одной из самых сейсмических игр в истории Премьер-Лиги, которая будет иметь большое влияние на воскресный матч "Ливерпуля" и "Челси". Судьбе было угодно, чтобы в чемпионской гонке снова участвовали "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", и в апреле они встречаются с "Челси" и "Кристал Пэлас" — точно так же, как и в апреле 2014 года.



Не захотев быть клоунами, игроки "Челси" выступили в роли драматических персонажей в захватывающей психодраме, которая имела немедленные и долгосрочные последствия. В английском футболе было немало более интересных игр, однако немногие матчи имели столько заманчивых повествовательных элементов и столько напряженности. Прежде всего, вот основной факт: в этом матче "Ливерпуль" мог быть коронован, так как опережал на шесть очков "Манчестер Сити" при одной игре в запасе у "горожан". Но победа "Челси" оживила чемпионскую гонку и перевернула все вверх тормашками, задав множество вопросов лидеру чемпионата.



Кроме того, было немало фактов, намекавших, что все может оказаться не так просто, как бы хотелось бы поклонникам "Ливерпуля". Большая разница в философии команд делала матч противостоянием лучшей атаки и лучшей обороны лиги. Наконец, Жозе Моуриньо встречался со своим учеником и бывшим помощником Бренданом Роджерсом, который стал менеджером клуба, отвергшего Моуриньо в 2004 году.



Менеджер "Челси" был справедливо раздражен тем, что его команду заставили сыграть с "Ливерпулем" за три дня до ответного полуфинала с "Атлетико" Диего Симеоне, что и стало причиной ослабленного состава "синих". Моуриньо, конечно же, не отказал себе в удовольствии выдать немало провокационных комментариев на пресс-конференции перед игрой, а сам его внешний вид — небритый и немного неопрятный — явно демонстрировал желание португальца испортить праздник "Ливерпулю".



"Челси" сыграл без Эдена Азара, Петра Чеха и Джона Терри, но с 41-летним Шварцером, 21-летним Салахом и 20-летним Томашем Каласом в центре обороны — Каласом, который никогда ранее не играл в основе "Челси". Молодой чех пошутил за две недели перед игрой, что он был просто "игроком для тренировок": "Если им нужен конус, могут поставить вместо него меня". Теперь Калас был помещен в котел "Энфилда" против одной из самых страшных линий нападения в истории английского футбола.



Шварцер: "Я не знаю, верил ли сам Моуриньо в нас и в то, что мы можем выиграть, но он заставил нас поверить. У нас действительно было ощущение, что нас не уважают, рассматривают как легкого соперника и ожидают легкой победы "Ливерпуля" и скорого празднования чемпионства. Многое тогда решилось на собрании команды и в раздевалке. Мы поняли, что для нас эта игра — вопрос престижа".



Это была вера, но — с рациональной составляющей. Именно в этом заключалась гениальность Моуриньо в тот день — его лучшие качества соединились, и умение настроить команду вместе с тактически идеально выбранным планом на игру стали ловушкой для "Ливерпуля".



Моуриньо попросил своих игроков делать все, чтобы замедлить игру. Вера "Ливерпуля" в себя и в собственную исключительность основывалась на 11-матчевой победной серии и быстром футболе, с которым мало кто мог справиться в Премьер-Лиге. Дело было не только в скорости игры, но и в том, что "Ливерпуль" имел привычку забивать быстрые голы. В том сезоне "красные" забили 24 гола в первые 20 минут матчей и девять из них — в первые пять минут. Это качество только усилилось во время победной серии — в четырех из пяти матчей на "Энфилде" до поединка с "Челси" "Ливерпуль" забивал на первой, второй, третьей и шестой минутах матча. После того же как "Ливерпулю" удалось обыграть "Манчестер Сити" благодаря позднему голу Джеррарда, их уверенность в себе воспарила до небес.



Моуриньо понимал, что если "Ливерпуль" забьет быстрый гол, его команда может испытать на себе судьбу "Норвича", которому только Луис Суарес привык забивать по четыре гола. Именно потому Жозе дал команду своим защитникам тянуть время в начале игры любыми методами. Шварцер: "Он сказал мне брать мяч в руки как можно чаще, а Ивановичу — занимать позицию как можно ближе к бровке и дальше от меня, и в момент розыгрыша мяча медленно приближаться ко мне только после того, как я подниму руку".



"Это была уловка, чтобы замедлить игру со старта. Потому что они хотели, чтобы игра шла в быстром темпе, хотели ввести противника из строя уже не первых минутах — именно это они умели лучше всего и этим занимались весь сезон. Таким образом, мы получили инструкцию играть на нервах у всех, в том числе и у арбитра. Моуриньо выразил желание увидеть в первом тайме как минимум две карточки за затяжку времени".



Он не получил этого, но получил все остальное. "Энфилд" не был напряженным до начала игры, скорее наоборот — настроение болельщиков было игриво-легкомысленным, они находились в предвкушении очередной победы. Но то, что происходило на поле, очень быстро стало раздражать болельщиков — они освистали Шварцера уже на первых минутах, когда Марк 15 секунд вводил мяч в игру. Уже на четвертой минуте Луис Суарес спросил Сесара Аспиликуэту, зачем тот тянет время, а Андре Шюррле начал отдавать передачи на Шварцера от центральной линии поля.



Самое интересное тут заключалось в том, что в принципе "Ливерпуль" мог себе позволить сыграть вничью с "Челси". Почему было не позволить сопернику побаловать себя этой чепухой? Зачем было стремиться к победе любой ценой? Кажется — именно из-за того, что все находились в нетерпении, в ожидании праздника. "Ливерпуль" был немного наивным, и позже Джеррард сказал, что виновным в "чрезмерной уверенности" команды был Брендан Роджерс. "Он думал, что мы можем выйти на поле и напасть на "Челси", как мы сделали против "Норвича" и "Манчестер Сити", — написал Стивен в своей автобиографии. "Мы должны быть выйти и сделать все возможное, чтобы победить, пусть даже и в уродливой игре. Нам нужен был менталитет Моуриньо в той игре".



В то же время другой источник из раздевалки "Ливерпуля" отрицает это: "С теми игроками, которые были у нас, мы не могли играть по-другому. Вся наша победная серия была основана именно на обилии голов и тактике блицкрига, которая была успешной против всех в то время. Я не понимаю, как мы могли измениться в тот момент".



Замедление темпа игры со стороны "Челси" привело к тому, что "Ливерпуль" перестал играть интуитивно, на рефлексах. Каждое действие пришлось взвешивать, обдумывать, а команда в тот момент просто не привыкла к этому — она играла на диком кураже. "Челси" разрушил ритм "Ливерпуля". У команды Роджерса был мяч и давление, но соперник легко с этим справлялся, а сами игроки "Ливерпуля" начинали понемногу нервничать.



"Челси", однако, не собирался просто ждать, пока у "Ливерпуля" наконец наступит просветление в атаке. План Моуриньо был основан не только на создании разочаровывающих условий для атаки "Ливерпуля". "Челси" не просто оборонялся двумя эшелонами, но и направлял игру "Ливерпуля" так, чтобы создать для себя свободные зоны в нужных местах. "Жозе сказал, что наступит момент, когда они всеми силами пойдут вперед и потеряют мяч в плохой позиции, и тогда нам придется максимально использовать это", — вспоминает Шварцер момент, когда Моуриньо гениально предвидел ошибку Джеррарда.



Игра получилась именно такой, как хотел Моуриньо. Это был типичный случай, когда португалец выступил в роли ясновидящего для своей команды, чем еще больше заслужил уважение игроков. Хуже всего, что его предсказание коснулось человека, которого боготворил "Энфилд", а сам Моуриньо много лет хотел заполучить в "Челси". Джеррард попытался обработать пас Мамаду Сако, потерял равновесие... и потерял титул. Позже он признался, что полностью был сосредоточен на Дембе Ба, а затем мог только наблюдать, как нападающий "Челси" ускорился и забил.



У "Ливерпуля" еще было время, но лидер команды, который принес ей победу в предыдущем матче, принял решение исправить собственную оплошность любой ценой, чем оказал команде еще одну медвежью услугу. Во втором тайме он нанес в общей сложности восемь ударов, со средней дистанции в 27 ярдов — только четыре из них пришлись в створ ворот Шварцера, и ни один по-настоящему не побеспокоил его. "Я отчаянно пытался исправить свою ошибку", — только и мог сказать Стиви Джи.



Когда Фернандо Торрес отдавал голевую передачу на Виллиана в случае с вторым голом "Челси", он делал это с извиняющимся видом, но у Жозе Моуриньо не было и капли сожаления о потерянном шансе "Ливерпуля". После игры он подбежал к болельщикам "Челси", целуя эмблему клуба, а в подтрибунном помещении кричал "Они хотели клоунов! Они хотели клоунов!"



Реальность такова, что Моуриньо сделал в той игре клоунами футболистов "Ливерпуля", и клуб до сих пор до конца не восстановился от того поражения. Сейчас уже команде Клоппа нужно похоронить призраков апреля 2014 года в матче с "Челси" Маурицио Сарри. "Ливерпуль" и "Челси" снова встретятся на "Энфилде", но сейчас у болельщиков "красных" нет того нетерпения, которое было тогда — они помнят об уроке, которой преподал им Моуриньо, и будут суеверными до конца. До того самого момента, когда заколдованный 19-й титул станет свершившимся фактом, а не "приближающимся праздником".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru