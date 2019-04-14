Погба объяснил, почему изменил манеру исполнения пенальти
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, почему отказался от своей пижонской манеры исполнения пенальти.
В субботу против "Вест Хэма" "красные дьяволы" были награждены своим 11-м и 12-м пенальти в текущем сезоне Премьер-Лиги — по этому показателю им нет равных в дивизионе.
Оба 11-метровых, обеспечивших "Юнайтед" победу 2:1, реализовал Погба, нанося сильный удар после короткого разбега.
Таким образом, Поль изменил свою манеру исполнения 11-метровых — ранее в этом сезоне 26-летний француз бил по-другому, издевательски семеня перед мячом.
"Важно лишь отправить мяч в сетку. Это единственный урок, который я извлек. Может быть, я обхитрил голкипера сегодня! Мы набрали три очка, а остальное не имеет значения".
"Думаю, нам повезло, однако ты еще должен воспользоваться своим счастливым случаем. Сегодня мы это сделали".
"Игра была открытой, и нам не удалось показать классного футбола. Учитывая наши моменты и оставляемое пространство, думаю, мы играли слишком медленно".
"Мы должны поправить это, сделать выводы и сосредоточиться на следующем матче. Не знаю, были ли мы уставшими после Лиги Чемпионов, но теперь нам точно нужно отдохнуть ко вторнику", — сообщил Погба BT Sport.
14.04.2019 00:05
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