Сульшер: "Юнайтед" вышел сухим из воды"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что его команде повезло "выйти сухой из воды" в домашнем противостоянии с "Вест Хэмом".

На протяжении большей части субботнего матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" "молотобойцы" переигрывали своего соперника, однако два реализованных Полем Погба пенальти оставили победу за "красными дьяволами — 2:1.



После матча Сульшер признал, что "Юнайтед" не заслуживал три очка. Оле Гуннар связывает плохую игру команды с неудобным расписанием и отвлеченностью футболистов на предстоящий выезд к "Барселоне" в Лиге Чемпионов.



"Мы вышли сухими из воды. Я знал, что это будет непросто, потому что мы играли в среду и произвели несколько изменений. Соперник заслуживал забить свои голы, но нам позволено иметь хорошего голкипера".



"Конечно, мы также держали в уме матч во вторник вечером. Возможно, игроки были слишком зациклены на этом, но я не совсем понимаю, почему мы играли в прошлую среду, а ответный матч проводит в следующий вторник. Это моя небольшая жалоба УЕФА".



"Недавно мы провели два выездных матча, в которых играли хорошо, но не добивались заслуженного результата. Сегодня против "Вест Хэма" и до этого против "Уотфорда" мы побеждали, хотя не заслуживали этого, так что на дистанции всего сезона баланс соблюдается", — сообщил Сульшер BT Sport.