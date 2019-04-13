"Юнайтед" может купить Дибалу за 86 миллионов фунтов

Пауло Дибала Грядущим летом у "Манчестер Юнайтед" может появиться возможность приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу за 86 миллионов фунтов.

Роль Дибалы в команде Массимилиано Аллегри заметно потускнела после переезда в Турин Криштиану Роналду прошлым летом, а теперь чемпионы Серии А и вовсе могут избавиться от Пауло.

Как утверждает Daily Mirror, "Ювентус" возглавляет список клубов, заинтересованных в восходящей звезде "Бенфики" Жоау Фелише, однако для приобретения 19-летнего таланта нужны деньги.

Потратившись прошлым летом на Роналду и согласившись платить 400 тыс. фунтов в неделю полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси, теперь "Ювентусу" сперва необходимо кого-либо продать, чтобы высвободить средства на Фелиша.

Этой столь необходимой "Ювентусу" продажей обещает стать как раз Дибала. По информации издания, туринцы уже назначили цену за 25-летнего аргентинца, позволить себе которого могут очень немногие клубы, включая "Юнайтед".


Метки Дибала, Манчестер Юнайтед, слухи, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 13.04.2019 22:44 # dallaslp
    Ремси за Юве за 125к бегал бы. Будет такой же негативный "эффект Санчеса"

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  2. stamford-bridge 13.04.2019 22:21 # stamford-bridge
    лошки)) самый гениальный аргентинец уже в Челси, остальные шлак

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