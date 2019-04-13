"Юнайтед" вырвал победу у "Вест Хэма" благодаря двум пенальти Погба
Два гола Поля Погба с пенальти позволили "Манчестер Юнайтед" вырвать победу в домашнем противостоянии с "Вест Хэмом" при весьма скверной игре — 2:1.
Относительно минимального поражения от "Барселоны" в Лиге Чемпионов посреди недели наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял половину полевых игроков, вернув в команду Маркоса Рохо, Диогу Далота, Фила Джонса, Джесси Лингарда и Антони Мартиаля.
Рулевой "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини отреагировал на поражение от "Челси", выпустив с первых минут Пабло Сабалету, Артура Масуаку и Роберта Снодграсса, которые заменили Райана Фредерикса, Аарона Крессуэлла и Марко Арнаутовича.
Первый опасный момент в матче возник на 10-й минуте, когда Фелипе Андерсон великолепно пробил ножницами в падении, однако его гол не был засчитан из-за офсайда.
Ответ "Юнайтед" последовал спустя восемь минут, когда Снодграсс неудачно подкатился под Хуана Мату сзади — рефери зафиксировал фол в штрафной площади и назначил пенальти. Поль Погба уверенно и без всякого пижонства реализовал 11-метровый — 1:0.
Гости отказались мириться с таким развитием событий и вплоть до перерыва владели инициативой. "Вест Хэму" удалось прижать соперника, однако по-настоящему опасных моментов почти не было.
Зато в самом начале второго тайма "молотобойцы" сравняли счет. Давид Де Хеа неудачно ввел мяч в игру и тут же получил контратаку на свои ворота. В завершении комбинации Мануэль Лансини набросил снаряд к дальней штанге, где подключившийся Андерсон вытянутой ногой поразил цель — 1:1.
Сравняв счет, "Вест Хэм" продолжил активно играть, тогда как хозяева, как казалось, берегут силы на выезд к "Барселоне".
На 76-й и 78-й минутах гости были очень близки к тому, чтобы выйти вперед, однако в первом случае Мичейл Антонио пробил в перекладину, а во втором удар головой появившегося на замену игрока был отражен Де Хеа.
"Юнайтед" совершенно ничего не показывал впереди, однако на 79-й минуте Антони Мартиаль неожиданно убежал вперед и получил по ногам в штрафной. Погба реализовал второй в матче пенальти — 2:1.
Концовку матча "молотобойцы" провели в атаках, но ни сил, ни времени им уже не хватило, вдобавок "дьяволы" всей командой окопались около своих ворот.
"Юнайтед" неприятно удивил своей игрой, несмотря на близость ответного матча Лиги Чемпионов против "Барселоны". "Вест Хэм" затмил своего соперника и почти весь поединок действовал первым номером, однако два пенальти Погба предопределили результат.
"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче
13.04.2019 21:25
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Последние комментарии:
по стопам сафа
когда игра гавно
что еще делать
ротировать и просить пенки
стадо лукак просто бездарных
в след сезоне горлум покажет свою физручеллость истинную
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Оле вообще плох когда надо менять состав, последние 6 игр когда надо было давать отдыхать он и проиграл 3 ставит мату нулевого, лингарда.
ну и да многих разозлю, но Де Хеа это пздц, надо летом его продавать. если мяч у него, то это потеря
(ответить)
По игре даже не скажешь, что играл претендент на четверку, которому кровь из носу нужна победа, и гостевой середняк, уже ни на что не претендующий.
Здорово, что этого сульшера продлили, не представляю, кто из хороших футболистов пойдет к нему в команду, да и врят ли он способен какую-то игру поставить маню, скоро будут рады 6 месту
(ответить)
Дежурный отскок после сложного матча в ЛЧ. ВХ был готов лучше и МЮ переиграл почти во всех моментах, но тупо не хватило фарта и класса. Де Хея спас по сути матч опять.
2х метровый Лукаку играет вингера и делает кроссы на Решфорда в штрафную - я. наверное, теперь видел все.
(ответить)
Еду в логане в максималке. Наxyя тут подлокотник?
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Арсанал шестой ахахаха)))))
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сук, даже игра в пас не проходила - дикий отскок...
между барсой команда разбита
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Мю в 4-ке. Без вариантов,
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Tea, penaltea
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Хуесосы ебаные! Манкам не место в четвёрке, конченые пидоры, левая пенка все решила. Больше так не отскочат
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Сульшер продал душу дьяволу, он возьмёт ЛЧ в этом сезоне!
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и после этого еще кто-то будет отрицать, что мю - клуб пидарасов?
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Моральная ситуация восстановлена, теперь на очереди барса
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Сальскер аут
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Я болельщик мю. Сегодня я вынужден признать, что моя любимая команда сегодня не заслужила победу, вест хем был ничуть не хуже. Даже не представляю за счёт чего они собираются проходить барсу
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Отскок всех отскоков. Кажется, Сульшер весь свой фарт на этот сезон уже израсходовал.
(ответить)
Обоим нехуй делать в 4-ке
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просто ужас
Оле аут
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Хуй знает кто сейчас хуже играет Челси или мю))
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Норм так отскочили МЮ конечно. ВХЮ жаль немного, играли лучше и создали больше моментов но надо забивать. Райс топово обоссал Фреда...
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