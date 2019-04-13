"Юнайтед" вырвал победу у "Вест Хэма" благодаря двум пенальти Погба

Два гола Поля Погба с пенальти позволили "Манчестер Юнайтед" вырвать победу в домашнем противостоянии с "Вест Хэмом" при весьма скверной игре — 2:1.

Относительно минимального поражения от "Барселоны" в Лиге Чемпионов посреди недели наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял половину полевых игроков, вернув в команду Маркоса Рохо, Диогу Далота, Фила Джонса, Джесси Лингарда и Антони Мартиаля.



Рулевой "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини отреагировал на поражение от "Челси", выпустив с первых минут Пабло Сабалету, Артура Масуаку и Роберта Снодграсса, которые заменили Райана Фредерикса, Аарона Крессуэлла и Марко Арнаутовича.



Первый опасный момент в матче возник на 10-й минуте, когда Фелипе Андерсон великолепно пробил ножницами в падении, однако его гол не был засчитан из-за офсайда.



Ответ "Юнайтед" последовал спустя восемь минут, когда Снодграсс неудачно подкатился под Хуана Мату сзади — рефери зафиксировал фол в штрафной площади и назначил пенальти. Поль Погба уверенно и без всякого пижонства реализовал 11-метровый — 1:0.



Гости отказались мириться с таким развитием событий и вплоть до перерыва владели инициативой. "Вест Хэму" удалось прижать соперника, однако по-настоящему опасных моментов почти не было.



Зато в самом начале второго тайма "молотобойцы" сравняли счет. Давид Де Хеа неудачно ввел мяч в игру и тут же получил контратаку на свои ворота. В завершении комбинации Мануэль Лансини набросил снаряд к дальней штанге, где подключившийся Андерсон вытянутой ногой поразил цель — 1:1.



Сравняв счет, "Вест Хэм" продолжил активно играть, тогда как хозяева, как казалось, берегут силы на выезд к "Барселоне".



На 76-й и 78-й минутах гости были очень близки к тому, чтобы выйти вперед, однако в первом случае Мичейл Антонио пробил в перекладину, а во втором удар головой появившегося на замену игрока был отражен Де Хеа.



"Юнайтед" совершенно ничего не показывал впереди, однако на 79-й минуте Антони Мартиаль неожиданно убежал вперед и получил по ногам в штрафной. Погба реализовал второй в матче пенальти — 2:1.



Концовку матча "молотобойцы" провели в атаках, но ни сил, ни времени им уже не хватило, вдобавок "дьяволы" всей командой окопались около своих ворот.



"Юнайтед" неприятно удивил своей игрой, несмотря на близость ответного матча Лиги Чемпионов против "Барселоны". "Вест Хэм" затмил своего соперника и почти весь поединок действовал первым номером, однако два пенальти Погба предопределили результат.



"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче