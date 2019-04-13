Фабиньо: "Адаптация к игре "Ливерпуля" была лишь вопросом времени"
Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо чувствует, что окончательно адаптировался к стилю игры "красных".
Присоединившись к команде Юргена Клоппа из "Монако" прошлым летом, Фабиньо был вынужден ждать своего первого старта в рамках Премьер-Лиги до конца октября.
Однако в 23 последующих матчах Премьер-Лиги Фабиньо 17 выходил в старте, превратившись в важнейшего для Клоппа игрока. По словам бразильца, ему просто требовалось время, чтобы освоиться.
"Ливерпуль" известен за футбол в стиле рок-н-ролл. Думаю, я хорошо к этому адаптировался, хотя мне, как игроку, нравится дольше держать мяч".
"Мне требовалось время, чтобы улучшить свои физические кондиции и приспособиться к игре в более высоком темпе. Действуя в полузащите, обычно у тебя не так много времени на размышления, особенно в Премьер-Лиге".
"Тебе просто некогда думать. Думаю, я хорошо играл в первых матчах, но мне просто требовалось быть быстрее".
"Юрген Клопп хотел, чтобы я научился играть в этой команде и научился своей роли. Думаю, это был лишь вопрос времени", — сообщил Фабиньо The Telegraph.
13.04.2019 21:00
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Его закидушки внутрь штрафной это космос. Давно не было такого оригинального игрока
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Дай бог и Кейта поймёт, как играть в этой команде. А то пока не знает, что с мячом делать и просто тащит его вперёд, пока не упрётся в кого-то.
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