Фабиньо: "Адаптация к игре "Ливерпуля" была лишь вопросом времени"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо чувствует, что окончательно адаптировался к стилю игры "красных".

Присоединившись к команде Юргена Клоппа из "Монако" прошлым летом, Фабиньо был вынужден ждать своего первого старта в рамках Премьер-Лиги до конца октября.



Однако в 23 последующих матчах Премьер-Лиги Фабиньо 17 выходил в старте, превратившись в важнейшего для Клоппа игрока. По словам бразильца, ему просто требовалось время, чтобы освоиться.



"Ливерпуль" известен за футбол в стиле рок-н-ролл. Думаю, я хорошо к этому адаптировался, хотя мне, как игроку, нравится дольше держать мяч".



"Мне требовалось время, чтобы улучшить свои физические кондиции и приспособиться к игре в более высоком темпе. Действуя в полузащите, обычно у тебя не так много времени на размышления, особенно в Премьер-Лиге".



"Тебе просто некогда думать. Думаю, я хорошо играл в первых матчах, но мне просто требовалось быть быстрее".



"Юрген Клопп хотел, чтобы я научился играть в этой команде и научился своей роли. Думаю, это был лишь вопрос времени", — сообщил Фабиньо The Telegraph.