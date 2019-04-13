Миньоле: "Этот "Ливерпуль" — совершенно другая команда, нежели в 2014"

Резервный голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле заявил, что теперь "красные" являются другой командой, нежели та, которая проиграла "Челси" пять лет назад.

То памятное поражение 0:2 от "синих" на "Энфилде" стало определяющим моментом для всего сезона "красных", которые дрогнули и упустили титул, шедший к ним в руки.



Миньоле уверен, что на сей раз история не повторится, потому что при Юргене Клоппе "Ливерпуль" стал гораздо более совершенной командой.



"Проведя в клубе шесть лет, я могу сказать, что сейчас мы играем совершенно иначе, нежели тогда".



"У нас была большая возможность стать чемпионами, но мы слишком полагались на голы Луиса Суареса, тогда как сейчас мы делаем ставку на командную игру. Мы не пропускаем большого количества голов и создаем угрозу из разных мест, а не с помощью какого-то одного игрока".



"В этом отношении мы стали надежнее, нежели тогда, когда мы зависели от индивидуального мастерства и отдельных игроков. Мы уверены в себе, особенно когда играем дома, ведь здесь (на "Энфилде") мы не проигрываем уже очень давно (37) и мало пропускаем".



"Мы гораздо надежнее, нежели тогда, поэтому у каждого из нас гораздо больше уверенности, что мы доведем начато до конца, нежели в тот день, когда мы уступили "Челси", — цитирует Миньоле Sky Sports.