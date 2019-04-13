Фабрегас: "В "Челси" пришел новый тренер и привел игрока, который ему как сын"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас признался, что к уходу из "Челси" в январе его подтолкнуло слепое обожание главным тренером "синих" Маурицио Сарри его конкурента по позиции Жоржиньо.

В первой половине этого сезона Фабрегас не имел места в стартовом составе "Челси". Испанец решился покинуть на "Стэмфорд Бридж" лишь после того, как окончательно понял, что его не выиграть конкуренцию у любимчика Сарри.



"Мне нравятся новые испытания. Мне важно, чтобы у меня всегда в голове была новая цель".



"Я был в "Челси" и мог продлить свой контракт, оставшись там. Однако пришел новый тренер и привел игрока, который для него как сын".



"Мне было сложно играть в каждом матче, но именно этого я хочу. Я люблю футбол. В силу определенной причины для меня было невозможным регулярно играть за "Челси", даже если я был лучше конкурента".



"Я решил взяться за новый проект, который очень другой, но я надеюсь получить здесь удовлетворение", — цитирует Фабрегаса Daily Mail.