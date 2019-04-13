Фабрегас: "В "Челси" пришел новый тренер и привел игрока, который ему как сын"

Сеск Фабрегас Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас признался, что к уходу из "Челси" в январе его подтолкнуло слепое обожание главным тренером "синих" Маурицио Сарри его конкурента по позиции Жоржиньо.

В первой половине этого сезона Фабрегас не имел места в стартовом составе "Челси". Испанец решился покинуть на "Стэмфорд Бридж" лишь после того, как окончательно понял, что его не выиграть конкуренцию у любимчика Сарри.

"Мне нравятся новые испытания. Мне важно, чтобы у меня всегда в голове была новая цель".

"Я был в "Челси" и мог продлить свой контракт, оставшись там. Однако пришел новый тренер и привел игрока, который для него как сын".

"Мне было сложно играть в каждом матче, но именно этого я хочу. Я люблю футбол. В силу определенной причины для меня было невозможным регулярно играть за "Челси", даже если я был лучше конкурента".

"Я решил взяться за новый проект, который очень другой, но я надеюсь получить здесь удовлетворение", — цитирует Фабрегаса Daily Mail.


Метки Монако, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1462

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scouser2005 13.04.2019 19:20 # scouser2005
    Ах, эти уж мысли - воспоминания о прошлом.. Прям барышни, а не мужики.

    (ответить)

  2. zzspurs 13.04.2019 19:16 # zzspurs
    Проститут поганный. Наимерзейший игрочишка тьфу. Это дерьмо даже теперь не признает что он гавно и потому не проходил в состав ни барсы ни членси.

    (ответить)

  3. chr1s8rown 13.04.2019 19:13 # chr1s8rown
    Щестнольси

    (ответить)

  4. suddenly 13.04.2019 19:10 # suddenly
    >>"Я решил взяться за новый контракт, который очень другой

    Какая глубокая мысль...

    (ответить)

  5. meshuggah 13.04.2019 19:09 # meshuggah
    Норм так залупуль обосал в преддверии порки

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: