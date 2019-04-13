"Тоттенхэм" интересуется Макси Гомесом

"Тоттенхэм" проявляет интерес к нападающему "Сельты" Макси Гомесу.

22-летий Гомес едва не перебрался в Премьер-Лигу еще в январе, когда им активно интересовался "Вест Хэм". Ожидается, что по окончании сезоне "молотобойцы" вернутся за Макси, однако на сей раз им предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией.



По информации Daily Mail, 22-летний игрок сборной Уругвая вызывает большой интерес со стороны "шпор", которые грядущим летом могут попрощаться с Фернандо Льоренте и Винсеном Яссеном.



Контракт Гомеса с клубом из Виго предусматривает отступные в 43.5 миллионов фунтов, однако ожидается, что "Сельта" согласится на меньшую компенсацию за нападающего, забившего 11 голов в этом сезоне.