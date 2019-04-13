"Челси" надеется покорить Америку с помощью Пулишича

Президент "Челси" Брюс Бак заявил, что его клуб надеется увеличить свое влияние на рынке Америки при помощи атакующего полузащитника Кристиана Пулишича.

Напомним, "синие" еще в январе оформили приобретение Пулишича у дортмундской "Боруссии" за 58 миллионов фунтов. Игрок сборной США присоединится к команде Маурицио Сарри по окончании сезона.



С 20-летним Пулшичем у "Челси" связаны не только спортивные интересы, но и чисто коммерческие. Боссы клуба надеются использовать Кристиана во время предсезонного турне по Соединенным Штатам, чтобы завоевать стратегически важнейший регион.



"Он привлекательный парень. Его очень любят в своей стране. Поэтому, конечно, я рассчитываю на него, когда мы приедем туда, чтобы сыграть несколько товарищеских матчей, что является нашей целью на лето 2020. Да, надеюсь, он будет нам полезен".



"Исследования показывают, что у нас очень сильное влияние на обоих побережьях. Нам предстоит проделать некоторую работу в Средней Америке. Думаю, в этом мы не отличаемся от других больших клубов", — сообщил Бак The Associated Press.