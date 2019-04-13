Клопп удивлен, что "Челси" не сражается за титул

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что по уровню своей игры "Челси" заслуживает быть среди претендентов на титул Премьер-Лиги.

Назначив своим главным тренером Маурицио Сарри прошлым летом, "синие" очень ярко начали этот сезон. "Челси" играл в привлекательный футбол и добивался хороших результатов.



Затем в игре "Челси" произошел затяжной спад, из-за чего сейчас лондонцы лишь сражаются только за попадание в топ-4, а не за титул. По мнению Клоппа, "синие" заслуживают быть выше в таблице.



"Нам играть с "Челси", и за последнюю неделю я имел возможность дважды за ними понаблюдать. Они сыграли разными составами против "Вест Хэма" и в Праге, но оба раза это было очень интересно".



"В последнее время они в хорошей форме и добиваются хороших результатов. После их матча против "Вест Хэма" я даже спросил себя: "Как так получилось, что у нас на 16 очков больше, чем у этой команды?"



"Так что нас ждет тяжелый матч. Действительно тяжелый. Но мы будем готовы", — цитирует Клоппа Football.London.