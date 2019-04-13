Клопп удивлен, что "Челси" не сражается за титул

Юрген Клопп и Маурицио Сарри Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что по уровню своей игры "Челси" заслуживает быть среди претендентов на титул Премьер-Лиги.

Назначив своим главным тренером Маурицио Сарри прошлым летом, "синие" очень ярко начали этот сезон. "Челси" играл в привлекательный футбол и добивался хороших результатов.

Затем в игре "Челси" произошел затяжной спад, из-за чего сейчас лондонцы лишь сражаются только за попадание в топ-4, а не за титул. По мнению Клоппа, "синие" заслуживают быть выше в таблице.

"Нам играть с "Челси", и за последнюю неделю я имел возможность дважды за ними понаблюдать. Они сыграли разными составами против "Вест Хэма" и в Праге, но оба раза это было очень интересно".

"В последнее время они в хорошей форме и добиваются хороших результатов. После их матча против "Вест Хэма" я даже спросил себя: "Как так получилось, что у нас на 16 очков больше, чем у этой команды?"

"Так что нас ждет тяжелый матч. Действительно тяжелый. Но мы будем готовы", — цитирует Клоппа Football.London.


Метки Клопп, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2019 16:00

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  1. john-jones 13.04.2019 16:59 # john-jones
    Слишком адекватно для скаузера.

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  2. lampard78 13.04.2019 16:32 # lampard78
    Потому что этот безтрофейник Сарри не умеет выигрывать ничего. Конте пришёл и пока все там обсуждали битву Моура и Пепа, взял и выиграл чемп. С Сарри нам ничего не светит.

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  3. manutd-20champ 13.04.2019 16:29 # manutd-20champ
    будет на 13 очков больше, делов то.

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  4. pistolero-lfc 13.04.2019 16:10 # pistolero-lfc
    Не сражается потому что 6-0

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