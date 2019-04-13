"Барселона" может вернуться за Виллианом

"Барселона" задумывается о том, чтобы вернуться за вингером "Челси" Виллианом, который приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту.

Каталонский клуб имеет давний интерес к Виллиану, за которого он предлагал 55 миллионов фунтов прошлым летом. В январе "Барса" была готова обменять 30-летнего бразильца на Малкома с доплатой со своей стороны, однако "Челси" оба раза ответил отказом.



По информации The Telegraph, после окончания этого сезона "Барселона" может сделать очередное предложение по Виллиану, но гораздо более скромное, учитывая возраст игрока и оставшийся срок по контракту.



Как и любой другой свой одноклубник, достигший рубежа в 30 лет, Виллиан может рассчитывать в "Челси" лишь на дополнительные 12 месяцев по контракту. Если за пределами "Стэмфорд Бридж" бразильцу предложат более долгосрочную сделку, это может побудить его к уходу.



Эта ситуация осложняется трансферным запретом, под которым оказался "Челси" до конца января 2020. Если Виллиан откажется от нового контракта, "синим" нужно будет решить: или продать игрока и получить хоть какие-нибудь деньги, или сохранить вингера еще на год и затем отпустить безо всякой компенсации.