"Юнайтед" готов удвоить зарплату Эрреры, но тому этого мало
"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток сохранить полузащитника Андера Эрреру, предложив тому удвоить свою зарплату.
Напомним, действующий контракт Эрреры истекает уже в конце этого сезона. Стороны находятся в переговорах о новой сделке с прошлого года, но пока не достигли компромисса.
В последнее время эти переговоры осложнились тем, что к Андеру стали проявлять интерес другие клубы — в первую очередь ПСЖ, готовый платить 29-летнему испанцу 200 тысяч фунтов в неделю.
Как сообщает Forbes в эксклюзивном материале, свежее предложение "Юнайтед" для Эрреры подразумевает четырехлетний контракт с удвоенной зарплатой, что несколько выше озвученных ПСЖ условий.
Вместе с тем на "Олд Траффорд" по-прежнему ожидают, что Андер покинет клуб свободным агентом. "Юнайтед" не готов идти на уступки дальше, тогда как агент Эррере настаивает на пятилетней сделке с зарплатой в 300 тыс. фунтов в неделю.
13.04.2019 14:00
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300? Ебать середняк ахуел, пусть уебывает и дружка дырявого своего забирает
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чёт маловато предлагают овощи
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Дайте то что он хочет .жмоты
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через год ему тридцать.
на четыре года в 29 лет никто контракт не предлагает.
всё это утятина.
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Ещё и Де Хеа) норм)
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А там и Погба с Рэшфордом подтянутся) красавцы, доят мешок на бабки
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эффект Санчеса. Браво Вудворд
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