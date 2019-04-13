"Юнайтед" готов удвоить зарплату Эрреры, но тому этого мало

Андер Эррера "Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток сохранить полузащитника Андера Эрреру, предложив тому удвоить свою зарплату.

Напомним, действующий контракт Эрреры истекает уже в конце этого сезона. Стороны находятся в переговорах о новой сделке с прошлого года, но пока не достигли компромисса.

В последнее время эти переговоры осложнились тем, что к Андеру стали проявлять интерес другие клубы — в первую очередь ПСЖ, готовый платить 29-летнему испанцу 200 тысяч фунтов в неделю.

Как сообщает Forbes в эксклюзивном материале, свежее предложение "Юнайтед" для Эрреры подразумевает четырехлетний контракт с удвоенной зарплатой, что несколько выше озвученных ПСЖ условий.

Вместе с тем на "Олд Траффорд" по-прежнему ожидают, что Андер покинет клуб свободным агентом. "Юнайтед" не готов идти на уступки дальше, тогда как агент Эррере настаивает на пятилетней сделке с зарплатой в 300 тыс. фунтов в неделю.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2019 14:00

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  1. quavo 13.04.2019 14:59 # quavo
    300? Ебать середняк ахуел, пусть уебывает и дружка дырявого своего забирает

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  2. pistolero-lfc 13.04.2019 14:47 # pistolero-lfc
    чёт маловато предлагают овощи

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  3. chr1s8rown 13.04.2019 14:31 # chr1s8rown
    Дайте то что он хочет .жмоты

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  4. manutd-20champ 13.04.2019 14:23 # manutd-20champ
    через год ему тридцать.
    на четыре года в 29 лет никто контракт не предлагает.
    всё это утятина.

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  5. iceteam 13.04.2019 14:19 # iceteam
    Ещё и Де Хеа) норм)

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  6. iceteam 13.04.2019 14:18 # iceteam
    А там и Погба с Рэшфордом подтянутся) красавцы, доят мешок на бабки

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  7. lfcynwa 13.04.2019 14:10 # lfcynwa
    эффект Санчеса. Браво Вудворд

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