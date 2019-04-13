"Юнайтед" готов удвоить зарплату Эрреры, но тому этого мало

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток сохранить полузащитника Андера Эрреру, предложив тому удвоить свою зарплату.

Напомним, действующий контракт Эрреры истекает уже в конце этого сезона. Стороны находятся в переговорах о новой сделке с прошлого года, но пока не достигли компромисса.



В последнее время эти переговоры осложнились тем, что к Андеру стали проявлять интерес другие клубы — в первую очередь ПСЖ, готовый платить 29-летнему испанцу 200 тысяч фунтов в неделю.



Как сообщает Forbes в эксклюзивном материале, свежее предложение "Юнайтед" для Эрреры подразумевает четырехлетний контракт с удвоенной зарплатой, что несколько выше озвученных ПСЖ условий.



Вместе с тем на "Олд Траффорд" по-прежнему ожидают, что Андер покинет клуб свободным агентом. "Юнайтед" не готов идти на уступки дальше, тогда как агент Эррере настаивает на пятилетней сделке с зарплатой в 300 тыс. фунтов в неделю.