Клопп: "Ливерпуль" мотивирован поражением в финале Лиги Чемпионов"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что проигранный финал Лиги Чемпионов в прошлом сезоне является источником мотивации для его команды в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Пять лет назад поражение от "Челси" поставило крест на надеждах "красных" выиграть Премьер-Лигу, однако в преддверии воскресного противостояния с "синими" Клопп отказался проводить параллели.

Юрген лишь чувствует в своей команде стремление завоевать желанный трофей, особенно после пережитого в мае 2018 разочарования.

"Нет смысла говорить о том, что было прежде. Это было давно. У нас достаточно причин, чтобы позитивно смотреть на свои перспективы".

"Что касается этого сезона, то здесь все стало совершенно по-другому с самого начала благодаря пережитому в последнем матче прошлого сезона. Пока что парни в полном порядке, и это причина, почему мы до сих пор в гонке".

"Другие матчи здесь не при чем, и я правда надеюсь, что пришедшие на стадион люди будут солидарны со мной, потому что нам нужна атмосфера, которая была против "Тоттенхэма", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2019 12:00

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  1. chr1s8rown 13.04.2019 13:34 # chr1s8rown
    Жестко накажем расистов

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  2. silva77 13.04.2019 13:18 # silva77
    Уахахахахххахахахахахахахахахаххахахахаахааххааххааххаахахаххаахахахаххахаахахахах

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  3. only--liverpool 13.04.2019 12:48 # only--liverpool
    Ага, оно и видно. Особенно мотивирован Салах...

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  4. electric 13.04.2019 12:18 # electric
    Хозяин королевы!!!

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  5. alexomck 13.04.2019 12:15 # alexomck
    обманывает, мотивирован моей конструктивной критикой прежде всего. 100% фапл ему переводят.

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