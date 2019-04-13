Клопп: "Ливерпуль" мотивирован поражением в финале Лиги Чемпионов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что проигранный финал Лиги Чемпионов в прошлом сезоне является источником мотивации для его команды в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Пять лет назад поражение от "Челси" поставило крест на надеждах "красных" выиграть Премьер-Лигу, однако в преддверии воскресного противостояния с "синими" Клопп отказался проводить параллели.



Юрген лишь чувствует в своей команде стремление завоевать желанный трофей, особенно после пережитого в мае 2018 разочарования.



"Нет смысла говорить о том, что было прежде. Это было давно. У нас достаточно причин, чтобы позитивно смотреть на свои перспективы".



"Что касается этого сезона, то здесь все стало совершенно по-другому с самого начала благодаря пережитому в последнем матче прошлого сезона. Пока что парни в полном порядке, и это причина, почему мы до сих пор в гонке".



"Другие матчи здесь не при чем, и я правда надеюсь, что пришедшие на стадион люди будут солидарны со мной, потому что нам нужна атмосфера, которая была против "Тоттенхэма", — цитирует Клоппа The Guardian.