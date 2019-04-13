Почеттино опасается негативного эффекта на Кейна после очередной травмы лодыжки

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что очередная травма лодыжки Харри Кейна может иметь негативное психологическое влияние на нападающего.

На своей пресс-конференции в пятницу Почеттино сообщил, что Кейну будет сложно вернуться на футбольное поле до окончания сезона из-за повреждения связок левой лодыжки, полученного в матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".



Больше всего настораживает тот факт, что это уже пятая травма лодыжек капитана сборной Англии за последние два с половиной года. Ранее в этом сезоне Харри пропустил семь матчей из-за повреждения этой самой левой лодыжки.



Почеттино отказывается признавать, что эта проблема приобретает характер хронической для 25-летнего бомбардира, однако определенная боязнь у Кейна получить новую травму может появиться.



"Определенно, это может иметь место. Когда ты получаешь одинаковую травму раз, второй, третий, это нормально, что ты начинаешь постоянно об этом думать. Однако я не верю, что это будет хронической проблемой для него".



"Думаю, наш опыт позволит помочь ему, и мы сделаем так, что это его последняя травма лодыжки", — цитирует Почеттино The Telegraph.