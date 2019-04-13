"Юнайтед" предложит новый контракт Дармиану

Маттео Дармиан "Манчестер Юнайтед" собирается предложить новый четырехлетний контракт крайнему защитнику Маттео Дармиану.

На протяжении последних трансферных окон Дармиана регулярно связывали с возвращением на родину. Несмотря на интерес клубов Серии А, Маттео всегда оставался профессионалом и старался изо всех сил в те редкие моменты, когда ему все-таки доводилось сыграть за "Юнайтед".

Грядущим летом "красных дьяволов" ожидает самая масштабная перестройка за последние годы, и на "Олд Траффорд" решили, что потерять еще и Дармиана было бы слишком.

От действующего контракта 29-летнего итальянца остается только один год, однако теперь "Юнайтед" собирается предложить Маттео новую сделку и сохранить его как игрока ротации, утверждает Gazzetta dello Sport.

Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Дармиан провел лишь пять матчей, включая единственный — выход на замену на 90-й минуте против "Брайтона" в январе — при Оле Гуннаре Сульшере.


Метки Дармиан, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2019 09:00

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  1. mancunia-planet 13.04.2019 09:50 # mancunia-planet
    Даа, потерять ещё и Дармоеда это слииишком ёптать, да ну вас накуй...
    Поглядим, что за перестройка предстоит летом

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  2. keane16 13.04.2019 09:35 # keane16
    Кому??? Эррера и мата съебывают свободными, а типу, который играет игр 6-7 за сезон новый контракт. Вудврот обосцаный

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  3. jack-willsher 13.04.2019 09:09 # jack-willsher
    мешки

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