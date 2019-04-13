"Юнайтед" предложит новый контракт Дармиану

"Манчестер Юнайтед" собирается предложить новый четырехлетний контракт крайнему защитнику Маттео Дармиану.

На протяжении последних трансферных окон Дармиана регулярно связывали с возвращением на родину. Несмотря на интерес клубов Серии А, Маттео всегда оставался профессионалом и старался изо всех сил в те редкие моменты, когда ему все-таки доводилось сыграть за "Юнайтед".



Грядущим летом "красных дьяволов" ожидает самая масштабная перестройка за последние годы, и на "Олд Траффорд" решили, что потерять еще и Дармиана было бы слишком.



От действующего контракта 29-летнего итальянца остается только один год, однако теперь "Юнайтед" собирается предложить Маттео новую сделку и сохранить его как игрока ротации, утверждает Gazzetta dello Sport.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Дармиан провел лишь пять матчей, включая единственный — выход на замену на 90-й минуте против "Брайтона" в январе — при Оле Гуннаре Сульшере.