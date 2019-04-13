"Юнайтед" предложит новый контракт Дармиану
"Манчестер Юнайтед" собирается предложить новый четырехлетний контракт крайнему защитнику Маттео Дармиану.
На протяжении последних трансферных окон Дармиана регулярно связывали с возвращением на родину. Несмотря на интерес клубов Серии А, Маттео всегда оставался профессионалом и старался изо всех сил в те редкие моменты, когда ему все-таки доводилось сыграть за "Юнайтед".
Грядущим летом "красных дьяволов" ожидает самая масштабная перестройка за последние годы, и на "Олд Траффорд" решили, что потерять еще и Дармиана было бы слишком.
От действующего контракта 29-летнего итальянца остается только один год, однако теперь "Юнайтед" собирается предложить Маттео новую сделку и сохранить его как игрока ротации, утверждает Gazzetta dello Sport.
Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Дармиан провел лишь пять матчей, включая единственный — выход на замену на 90-й минуте против "Брайтона" в январе — при Оле Гуннаре Сульшере.
13.04.2019 09:00
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Последние комментарии:
Даа, потерять ещё и Дармоеда это слииишком ёптать, да ну вас накуй...
Поглядим, что за перестройка предстоит летом
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Кому??? Эррера и мата съебывают свободными, а типу, который играет игр 6-7 за сезон новый контракт. Вудврот обосцаный
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мешки
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