Жиру: "Игроком Года должен стать Азар"
Нападающий "Челси" Оливье Жиру считает, что его партнер по команде Эден Азар заслуживает стать лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги.
Азар, признававшийся Игроком Года по версии PFA в сезоне 2014/15, на сей не входит в число главных претендентов на самую престижную индивидуальную награду в английском футболе.
Ожидается, что в этом сезоне приз заберет Виргил Ван Дейк, Серхио Агуэро или Рахим Стерлинг. Однако Жиру убежден, что Азар не уступает этим игрокам.
"Я бы сказал, что Игроком Года должен стать Эден Азар, но по правилам, кажется, нельзя говорить, за кого ты голосовал", — приводит слова Жиру Sky Sports.
13.04.2019 07:00
Просмотров: 338
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну зачем ты так
(ответить)
Ждём влажных всхлипываний колбасников, что игроком года должен стать ВВД
(ответить)
Азар достоин Игрока Года!!!Посмотрим как он закончит сезон,если так же будет играть как с Вэст Хэмом точно будет
(ответить)
оочень смешно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий