Жиру: "Игроком Года должен стать Азар"

Эден Азар Нападающий "Челси" Оливье Жиру считает, что его партнер по команде Эден Азар заслуживает стать лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги.

Азар, признававшийся Игроком Года по версии PFA в сезоне 2014/15, на сей не входит в число главных претендентов на самую престижную индивидуальную награду в английском футболе.

Ожидается, что в этом сезоне приз заберет Виргил Ван Дейк, Серхио Агуэро или Рахим Стерлинг. Однако Жиру убежден, что Азар не уступает этим игрокам.

"Я бы сказал, что Игроком Года должен стать Эден Азар, но по правилам, кажется, нельзя говорить, за кого ты голосовал", — приводит слова Жиру Sky Sports.


Метки Азар, Жиру, награды, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2019 07:00

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  1. sisyazavr 13.04.2019 08:01 # sisyazavr
    Ну зачем ты так

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  2. iceteam 13.04.2019 07:43 # iceteam
    Ждём влажных всхлипываний колбасников, что игроком года должен стать ВВД

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  3. knijnik 13.04.2019 07:12 # knijnik
    Азар достоин Игрока Года!!!Посмотрим как он закончит сезон,если так же будет играть как с Вэст Хэмом точно будет

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  4. zubast 13.04.2019 07:06 # zubast
    оочень смешно

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