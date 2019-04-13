Сульшер не связывает спад у Погба со слухами насчет "Реала"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отверг предположения о том, что спад в игре Поля Погба вызван интересом к полузащитнику со стороны "Реала".

После увольнения Жозе Моуриньо в декабре Погба принялся демонстрировать блестящую игру, забивая голы и раздавая результативные передачи практически в каждом матче.



Надолго сохранить такую форму Полю не удалось, и сейчас 26-летний француз не может отличиться с победы над "Челси" в Кубке Англии 18 февраля.



Этот спад совпал со слухами, что Погба стал трансферной целью для "Реала" на лето, однако Сульшер не видит никаких намеков на то, что Поль собирается покинуть "Юнайтед".



"Возможно, это какая-то кампания в медиа. Возможно, это просто пресса распускает слухи. Никогда не знаешь истинную причину".



"По своим разговорам с Полем я могу сделать вывод, что он всегда в хорошем расположении духа, и я не вижу никаких изменений в нем, когда разговариваю с ним".



"Он сосредоточен на том, чтобы показывать хорошую игру. Он хочет гордиться собой и всегда старается изо всех сил".



"Если забыть первые 15 минут против "Барселоны", то мы можем много говорить насчет Фреда и Скотта (Мактоминея), но мне кажется, у нас шла игра благодаря Полю".



"Он позволил нам освоиться, особенно в первом тайме. Да, в концовке мы устали, но Поль потратил просто огромное количество физических сил".



"Он получил наибольшую физическую нагрузку в этом матче — еще никогда он не пробегал такую дистанцию в футболке "Юнайтед". Это было великолепно, а с его настроем и самоотдачей все в порядке", — цитирует Сульшера Sky Sports.