Сульшер уверен, что еще 15 очков обеспечат МЮ третье место

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что 15 очков в шести заключительных матчах Премьер-Лиги обеспечат его команде третье место.

К субботнему противостоянию с "Вест Хэмом" подопечные Сульшера подходят, проиграв четыре из пяти последних матчей с учетом всех соревнований.



"Красным дьяволам" важно поскорее привести себя чувство, чтобы не остаться без путевки в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Несмотря на серьезный спад, Оле Гуннар по-прежнему верит, что "Юнайтед" может стать лучшей командой Премьер-Лиги после двух претендентов на титул.



"Нам нужно как можно больше очков. Думаю, если мы наберем еще 15 очков, то будем в топ-3".



"Если говорить об оставшихся матчах, то я надеюсь, мы победим "Челси", но прямо сейчас у нас на уме только "Вест Хэм". Мы настроены показать хорошую игру и добыть три очка".



"Мы хотим быть в топ-3. Если нам не удастся набрать 15 очков, нашей целью будет место в топ-4, но стремиться мы должны именно к топ-3", — цитирует Сульшера The Independent.