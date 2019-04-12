"Тоттенхэм" наказывает своих фанатов, которые смотрят футбол стоя

Сыграв только два матча на своем новом стадионе, "Тоттенхэм" принялся наказывать запретами на посещение арены болельщиков, которые всю игру стоят на ногах и отказываются садиться на свои места.

Напомним, вмещающий 62,062 зрителя стадион был открыт "шпорами" лишь на прошлой неделе. Однако еще перед матчем Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в минувший вторник клуб предпупредил своих фанатов, которые предпочитают наблюдать за игрой стоя, затем принявшись карать тех, кто проигнорировал это предупреждение.



"Во вторник был удивительный вечер, и столь насыщенная атмосфера несомненно сыграла свою роль в нашей победе над "Манчестер Сити". Однако важно, чтобы каждый мог видеть игру и наслаждаться ей".



"Мы ценим, когда болельщики вскакивают на ноги в ключевые моменты матча. Однако стояние на ногах длительными периодами и игнорирование просьб стюардов присесть является недопустимым поведением, а также нарушением правил пользования стадионом".



"Мы уже наказали несколькими запретами на посещение матчей фанатов, которые постоянно находились на ногах", — говорится в электронном письме, разосланном "Тоттенхэмом" своим болельщикам перед субботним матчем Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда".