"Тоттенхэм" наказывает своих фанатов, которые смотрят футбол стоя
Сыграв только два матча на своем новом стадионе, "Тоттенхэм" принялся наказывать запретами на посещение арены болельщиков, которые всю игру стоят на ногах и отказываются садиться на свои места.
Напомним, вмещающий 62,062 зрителя стадион был открыт "шпорами" лишь на прошлой неделе. Однако еще перед матчем Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в минувший вторник клуб предпупредил своих фанатов, которые предпочитают наблюдать за игрой стоя, затем принявшись карать тех, кто проигнорировал это предупреждение.
"Во вторник был удивительный вечер, и столь насыщенная атмосфера несомненно сыграла свою роль в нашей победе над "Манчестер Сити". Однако важно, чтобы каждый мог видеть игру и наслаждаться ей".
"Мы ценим, когда болельщики вскакивают на ноги в ключевые моменты матча. Однако стояние на ногах длительными периодами и игнорирование просьб стюардов присесть является недопустимым поведением, а также нарушением правил пользования стадионом".
"Мы уже наказали несколькими запретами на посещение матчей фанатов, которые постоянно находились на ногах", — говорится в электронном письме, разосланном "Тоттенхэмом" своим болельщикам перед субботним матчем Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда".
12.04.2019 23:00
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Последние комментарии:
Так а вы выдели когда-нибудь, как сидят куры? Вот именно! Они сидят стоя))
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На всех приличных стадионах так. Смотри сам и дай смотреть другим. все правильно.
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Дебилы, бля!
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одним словом- петухи
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Вводите стоячий сектор и все
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