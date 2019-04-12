"Тоттенхэм" наказывает своих фанатов, которые смотрят футбол стоя

Новый стадион Тоттенхэма Сыграв только два матча на своем новом стадионе, "Тоттенхэм" принялся наказывать запретами на посещение арены болельщиков, которые всю игру стоят на ногах и отказываются садиться на свои места.

Напомним, вмещающий 62,062 зрителя стадион был открыт "шпорами" лишь на прошлой неделе. Однако еще перед матчем Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в минувший вторник клуб предпупредил своих фанатов, которые предпочитают наблюдать за игрой стоя, затем принявшись карать тех, кто проигнорировал это предупреждение.

"Во вторник был удивительный вечер, и столь насыщенная атмосфера несомненно сыграла свою роль в нашей победе над "Манчестер Сити". Однако важно, чтобы каждый мог видеть игру и наслаждаться ей".

"Мы ценим, когда болельщики вскакивают на ноги в ключевые моменты матча. Однако стояние на ногах длительными периодами и игнорирование просьб стюардов присесть является недопустимым поведением, а также нарушением правил пользования стадионом".

"Мы уже наказали несколькими запретами на посещение матчей фанатов, которые постоянно находились на ногах", — говорится в электронном письме, разосланном "Тоттенхэмом" своим болельщикам перед субботним матчем Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда".


Метки болельщики, стадионы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. electric 12.04.2019 23:07 # electric
    Так а вы выдели когда-нибудь, как сидят куры? Вот именно! Они сидят стоя))

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  2. ray-black 12.04.2019 23:06 # ray-black
    На всех приличных стадионах так. Смотри сам и дай смотреть другим. все правильно.

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  3. gwelddwyr 12.04.2019 23:05 # gwelddwyr
    Дебилы, бля!

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  4. cccp 12.04.2019 23:03 # cccp
    одним словом- петухи

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  5. ben-arfa 12.04.2019 23:03 # ben-arfa
    Вводите стоячий сектор и все

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