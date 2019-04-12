Невилл считает, что Ван Дейк должен стать Игроком Года

Виргил Ван Дейк Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что для него защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк является однозначным выбором на роль Игрока Года в Премьер-Лиге.

Ван Дейк кардинально изменил игру "красных" после своего перехода из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018. По мнению Невилла, 27-летний голландец полностью отрабатывает эти инвестиции и является лучшим на своей позиции в мире, поэтому награда должна быть его.

"100 процентов, он Игрок Года для меня. Я даже не вижу никого, кто был бы близок к нему".

"Его трансфер сам по себе меня не удивил — удивила сумма. Я помню, "Манчестер Сити" купил Кайла Уолкера за 50 миллионов фунтов, и я подумал про его стоимость: "Вау, это невероятно". Так был и с Виргилом Ван Дейком".

"Однако, понаблюдав за ним последние 12 месяцев, каждый хвалит его так, как он того заслуживает. Он играет абсолютно выдающимся образом".

"Оглядываясь назад на свою карьеру, я вспоминаю о Гари Паллистере, Япе Стаме и Рио Фердинананде — защитниках, с которыим команда чувствует себя безопасно. Также ощущение есть и с Ван Дейком".

"Когда "Ливерпуль" играет вперед, даже если Жоэль Матип совершает ошибку или кто-либо из крайних защитников не на своем месте, Ван Дейк выглядит тем, кто готов в одиночку страховать всю оборону".

"Он уникальный защитник. Для меня Рафаэль Варан и Серхио Рамос были лучшими центральными защитниками в мире последних лет, и нет никаких сомнений, что Ван Дейк перехватит это звание на последующие годы, потому что я очень, очень давно не видел центрального защитника, который был бы столь же хорош".

"Он невероятен при выборе позиции, при игре в пас. Он пасует как центральный полузащитник".

"Каждый игрок "Ливерпуля" скажет вам, что он — последний, кого они хотят потерять с травмой. Для них нельзя, чтобы он получил травму. Он должен оставаться в строю", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, награды, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. xin 12.04.2019 22:47 # xin
    Даже крысиные манки за Ван Дейка. Ну что за топарь!

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  2. torres-9- 12.04.2019 22:17 # torres-9-
    Просто хорош , как Гомес наберёт форму , будет хороший дуэт.

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