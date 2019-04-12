Невилл считает, что Ван Дейк должен стать Игроком Года

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что для него защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк является однозначным выбором на роль Игрока Года в Премьер-Лиге.

Ван Дейк кардинально изменил игру "красных" после своего перехода из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018. По мнению Невилла, 27-летний голландец полностью отрабатывает эти инвестиции и является лучшим на своей позиции в мире, поэтому награда должна быть его.



"100 процентов, он Игрок Года для меня. Я даже не вижу никого, кто был бы близок к нему".



"Его трансфер сам по себе меня не удивил — удивила сумма. Я помню, "Манчестер Сити" купил Кайла Уолкера за 50 миллионов фунтов, и я подумал про его стоимость: "Вау, это невероятно". Так был и с Виргилом Ван Дейком".



"Однако, понаблюдав за ним последние 12 месяцев, каждый хвалит его так, как он того заслуживает. Он играет абсолютно выдающимся образом".



"Оглядываясь назад на свою карьеру, я вспоминаю о Гари Паллистере, Япе Стаме и Рио Фердинананде — защитниках, с которыим команда чувствует себя безопасно. Также ощущение есть и с Ван Дейком".



"Когда "Ливерпуль" играет вперед, даже если Жоэль Матип совершает ошибку или кто-либо из крайних защитников не на своем месте, Ван Дейк выглядит тем, кто готов в одиночку страховать всю оборону".



"Он уникальный защитник. Для меня Рафаэль Варан и Серхио Рамос были лучшими центральными защитниками в мире последних лет, и нет никаких сомнений, что Ван Дейк перехватит это звание на последующие годы, потому что я очень, очень давно не видел центрального защитника, который был бы столь же хорош".



"Он невероятен при выборе позиции, при игре в пас. Он пасует как центральный полузащитник".



"Каждый игрок "Ливерпуля" скажет вам, что он — последний, кого они хотят потерять с травмой. Для них нельзя, чтобы он получил травму. Он должен оставаться в строю", — сообщил Невилл в эфире.