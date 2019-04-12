Азар: "Хадсон-Одои — будущее "Челси"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что видит в юном Каллуме Хадсон-Одои будущее "синих".
В минувший понедельник против "Вест Хэма" 18-летний Хадсон-Одои отметился всего лишь своим вторым появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
Будущее Каллума по-прежнему выглядит туманно, учитывая истекающий в следующем году контракт, однако Азар убежден, что англичанин сможет много добиться на "Стэмфорд Бридж".
"Он — это будущее "Челси". Я уже сказал ему это. Он все еще молод, но такое впечатление, словно он играет уже лет 10".
"С ним очень приятно работать, он классный парень. Он хочет учиться, и он так молод, что "Челси" сможет сохранить его на многие годы".
"Он обладает мастерством, хотя я понимаю, почему молодым игрокам бывает сложно попасть в состав, ведь у нас есть я, Виллиан, Педро".
"Но когда ты имеешь возможность сыграть, ты должен показывать, что готов, и Каллум это делает", — сообщил Азар Sky Sports.
12.04.2019 21:20
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Последние комментарии:
"А я их прошлое.", добавил Эден
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это он таким образом прощается с шестьнольси? правильно делает псина :)
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а я думал мурата
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Если не продадут
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Ахахахахахах знает что щолсбери могут продать щегла и оставить на год на Лч/ле
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