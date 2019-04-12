Азар: "Хадсон-Одои — будущее "Челси"

Эден Азар и Каллум Хадсон-Одои Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что видит в юном Каллуме Хадсон-Одои будущее "синих".

В минувший понедельник против "Вест Хэма" 18-летний Хадсон-Одои отметился всего лишь своим вторым появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.

Будущее Каллума по-прежнему выглядит туманно, учитывая истекающий в следующем году контракт, однако Азар убежден, что англичанин сможет много добиться на "Стэмфорд Бридж".

"Он — это будущее "Челси". Я уже сказал ему это. Он все еще молод, но такое впечатление, словно он играет уже лет 10".

"С ним очень приятно работать, он классный парень. Он хочет учиться, и он так молод, что "Челси" сможет сохранить его на многие годы".

"Он обладает мастерством, хотя я понимаю, почему молодым игрокам бывает сложно попасть в состав, ведь у нас есть я, Виллиан, Педро".

"Но когда ты имеешь возможность сыграть, ты должен показывать, что готов, и Каллум это делает", — сообщил Азар Sky Sports.


Метки Азар, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2019 21:20

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  1. master-fakaster 12.04.2019 22:39 # master-fakaster
    "А я их прошлое.", добавил Эден

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  2. roberto-89 12.04.2019 21:56 # roberto-89
    это он таким образом прощается с шестьнольси? правильно делает псина :)

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  3. stamford-bridge 12.04.2019 21:47 # stamford-bridge
    а я думал мурата

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  4. chebrec 12.04.2019 21:31 # chebrec
    Если не продадут

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  5. jappstamm 12.04.2019 21:24 # jappstamm
    Ахахахахахах знает что щолсбери могут продать щегла и оставить на год на Лч/ле

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