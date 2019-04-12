Азар: "Хадсон-Одои — будущее "Челси"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что видит в юном Каллуме Хадсон-Одои будущее "синих".

В минувший понедельник против "Вест Хэма" 18-летний Хадсон-Одои отметился всего лишь своим вторым появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Будущее Каллума по-прежнему выглядит туманно, учитывая истекающий в следующем году контракт, однако Азар убежден, что англичанин сможет много добиться на "Стэмфорд Бридж".



"Он — это будущее "Челси". Я уже сказал ему это. Он все еще молод, но такое впечатление, словно он играет уже лет 10".



"С ним очень приятно работать, он классный парень. Он хочет учиться, и он так молод, что "Челси" сможет сохранить его на многие годы".



"Он обладает мастерством, хотя я понимаю, почему молодым игрокам бывает сложно попасть в состав, ведь у нас есть я, Виллиан, Педро".



"Но когда ты имеешь возможность сыграть, ты должен показывать, что готов, и Каллум это делает", — сообщил Азар Sky Sports.