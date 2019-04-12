Хендерсон готов чаще играть атакующего полузащитника

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон считает, что теперь главный тренер Юрген Клопп может чаще использовать его в качестве атакующего полузащитника.

В последние недели Клопп активно прибегает к ротации, из-за чего Хендерсон, привыкший играть оборонительного полузащитника при Юргене, не всегда проходит в стартовый состав.



А пару последних матчей "красные" начинали с Наби Кейта и Фабиньо в опорной зоне, что позволило Клоппу попробовать Хендерсона на более атакующей позиции. Эта перестановка немедленно принесла дивиденды — Джордан отметился голом и результативной передачей против "Саутгемптона".



По мнению самого Хендерсона, сейчас есть все условия, чтобы Клопп продолжал использовать его в этой роли, однако Джордан по-прежнему готов играть везде, где необходимо.



"Мы разговаривали с тренером насчет этой роли, и все знают, что я исполняю эту роль в сборной Англии. Прежде я играл 6-го номера, потому что у нас не было чистого опорника".



"Теперь у нас есть такие игроки. У нас есть Фабиньо, про которого я бы сказал, что он чистый 6-й номер. Вы сами видели, что он долго там играл, он привык к этой роли".



"Думаю, по этой причине тренер чувствует, что теперь я могу играть в более атакующей роли, и в паре последних матчей он давал мне такую возможность".



"В то же время интересы команды превыше всего, и мы готовы играть там, где посчитает нужным тренер для каждого конкретного матча", — сообщил Хендерсон Sky Sports.