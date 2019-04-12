"Вест Хэм" собирается купить Митровича

"Вест Хэм" планирует сделать предложение о покупке нападающего "Фулхэма" Александара Митровича.

Грядущим летом "молотобойцы" могут кардинально обновить свою линию нападения, ведь контракт Энди Кэрролла истекает, а насчет будущего Марко Арнаутовича, Хавьера Эрнандеса и Лукаса Переса есть большие вопросы.



По информации The Telegraph, 24-летний Митрович является одной из приоритетных трансферных целей "Вест Хэма" на предстоящее межсезонье. Ранее в прессе ходили слухи, что Александара манят в Китай зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю, однако сам серб предпочитает остаться в Премьер-Лиге.



Несмотря на ужасный для "дачников" сезон и досрочно оформленный вылет в Чемпионшип, лично Митрович проявил себя с лучшей стороны. Александар забил 10 голов в Премьер-Лиге, причем все 10 — с игры.



Помимо Митровича, за которого "Фулхэм" надеется выручить минимум 30 млн. фунтов, "Вест Хэм" присматривается и к ряду других нападающих, включая Эдина Джеко из "Ромы", Кристиана Куаме из "Дженоа" и Макси Гомеса из "Сельты".