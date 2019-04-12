"Саутгемптон" расстался со своим президентом

"Саутгемптон" объявил об уходе из клуба президента Ральфа Крюгера, отработавшего на своем посту пять лет.

Изначально Крюгер, уроженец Канады и экс-хоккеист, был приглашен на "Сент Мэри" владельцем клуба Катариной Либхерр.



В 2017 году Либхерр продала контрольный пакет акций "Саутгемптона" китайскому семейству Гао, однако Крюгер остался на переходный период.



Теперь Ральф посчитал свою миссию завершенной и покинул "святых". Это расставание состоялось по обоюдному согласию сторон.



Добавим, что в прошлом году "Саутгемптон" также лишился исполнительного директора Леса Рида, который с декабря трудится в FA.