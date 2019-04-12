"Саутгемптон" расстался со своим президентом

Ральф Крюгер "Саутгемптон" объявил об уходе из клуба президента Ральфа Крюгера, отработавшего на своем посту пять лет.

Изначально Крюгер, уроженец Канады и экс-хоккеист, был приглашен на "Сент Мэри" владельцем клуба Катариной Либхерр.

В 2017 году Либхерр продала контрольный пакет акций "Саутгемптона" китайскому семейству Гао, однако Крюгер остался на переходный период.

Теперь Ральф посчитал свою миссию завершенной и покинул "святых". Это расставание состоялось по обоюдному согласию сторон.

Добавим, что в прошлом году "Саутгемптон" также лишился исполнительного директора Леса Рида, который с декабря трудится в FA.


Метки Крюгер, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2019 18:30

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