Гвардиола: "Не соглашусь с Гюндоганом"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое несогласие с полузащитником Илкаем Гюндоганом, заявившим, что "горожане" слишком нервничают в больших матчах Лиги Чемпионов.

После поражения 1:0 от "Тоттенхэма" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов Гюндоган выступил с резкой критикой в адрес своей команды. Илкай обратил внимание на то, как "Сити" пал духом после нереализованного Серхио Агуэро пенальти.



Однако Гвардиола не согласен с Гюндоганом в оценке игры "горожан" в этом конкретном матче. Хосеп считает, что "Сити" был очень хорош.



"Думаю, я не соглашусь с ним. Абсолютно нет. Илкай может говорить, что пожелает. Мне нравится, когда они выражают свои чувства".



"Думаю, мы пропустили гол, но ничего не произошло. Мы довольно хорошо отреагировали, мы были сильны духом, а команда играла надежно".



"На протяжении 20 месяцев мы побеждали каждые три дня. Это невероятное количество матчей. Мы набрали 180 очков за два сезона", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.