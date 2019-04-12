Клопп рассказал, как собирается остановить Азара
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, каким образом собирается нейтрализовать плеймейкера "Челси" Эдена Азара.
В воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси" подопечные Клоппа постараются предотвратить повторение трагедии пятилетний давности, когда домашнее поражение от "синих" со счетом 0:2 пустило под откос их сезон, который вполне мог стать чемпионским.
Особое внимание в этом матче "красным" нужно уделить Азару, забившему четыре гола в пяти последних поединках Премьер-Лиги. Юрген уже знает, как можно помешать Эдену показать свою лучшую игру.
"Мы постараемся помешать ему проявить себя, читая игру и пасы на него и реагируя чуть лучше. Это непросто. В некоторых ситуациях ты беззащитен против него, но надеюсь, помощь будет приходить откуда-нибудь".
"В свой день он может быть лучшим в мире. Пока что у него блестящая карьера, и у него есть много качеств, которые мне нравятся в футболе".
"Он хороший игрок, но они сыграют против нас всеми своими хорошими игроками. Мы постараемся нейтрализовать пару его умений", — цитирует Клоппа Sky Sports.
12.04.2019 17:45
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