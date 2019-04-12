Клопп рассказал, как собирается остановить Азара

Эден Азар Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, каким образом собирается нейтрализовать плеймейкера "Челси" Эдена Азара.

В воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси" подопечные Клоппа постараются предотвратить повторение трагедии пятилетний давности, когда домашнее поражение от "синих" со счетом 0:2 пустило под откос их сезон, который вполне мог стать чемпионским.

Особое внимание в этом матче "красным" нужно уделить Азару, забившему четыре гола в пяти последних поединках Премьер-Лиги. Юрген уже знает, как можно помешать Эдену показать свою лучшую игру.

"Мы постараемся помешать ему проявить себя, читая игру и пасы на него и реагируя чуть лучше. Это непросто. В некоторых ситуациях ты беззащитен против него, но надеюсь, помощь будет приходить откуда-нибудь".

"В свой день он может быть лучшим в мире. Пока что у него блестящая карьера, и у него есть много качеств, которые мне нравятся в футболе".

"Он хороший игрок, но они сыграют против нас всеми своими хорошими игроками. Мы постараемся нейтрализовать пару его умений", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Азар, Клопп, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2019 17:45

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 12.04.2019 18:12 # mancunia-planet
    Норм так матч для МЮ, идеально бы ничью, ну на крайняк победа пенсов

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  2. blackdreamer 12.04.2019 17:54 # blackdreamer
    показать футболку реала на трибуне
    все обводчик сразу уйдёт с поля

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