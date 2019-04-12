Почеттино: "Кейну будет сложно сыграть до завершения сезона"

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подтвердил, что нападающему Харри Кейну будет сложно сыграть до завершения сезона, однако ясность насчет этого наступит на следующей неделе.

Накануне "шпоры" официально подтвердили, что их лучший бомбардир получил серьезную травму связок левой лодыжки в победном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в минувший вторник.



При этом лондонский клуб не назвал сроков восстановления Кейна. Как долго будет отсутствовать капитан сборной Англии, прояснит профильный доктор.



"Он был так расстроен после матча. То был сложный момент для него. Мы очень расстроены, и с этим сложно смириться. Сейчас ему гораздо лучше, вчера он прошел обследование, но ему еще предстоит посетить специалиста на следующей неделе. С ним все будет нормально, потому что он не падает духом. Это немного грустно, однако он сосредоточен на скорейшем восстановлении".



"Есть ли у него шансы вернуться до завершения сезона? Мы посмотрим. Остается пять недель, и сделать это будет сложно. На следующей неделе мы проконсультируемся со специалистом. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее поставить его на ноги, но сезон завершается уже через пять недель", — цитирует Почеттино The Guardian.



Добавим, известный британский хирург Марк Дэвис в интервью Press Association заявил, что Кейну может потребоваться операция. В таком случае Харри гарантированно пропустит не только концовку сезона, но и плей-офф Лиги Наций.