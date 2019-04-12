Юрген Клопп признан лучшим тренером Премьер-Лиги в марте

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп был назван лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам марта.

В прошлом месяце "Ливерпуль" столкнулся с ожесточенным сопротивлением "Эвертона" в дерби (0:0), а затем добился трех побед — против "Бернли" (4:2), "Фулхэма" (1:2) и "Тоттенхэма" (2:1).

Все три этих победы дались "красным" с большим трудом, однако проявленный характер позволил подопечным Клоппа завершить март на вершине Премьер-Лиги, опережая "Манчестер Сити".

Награда Тренеру Месяца достается Клоппу в третий раз за карьеру и во второй раз в текущем сезоне. В этом месяце Юрген опередил в борьбе за приз Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити", Ральфа Хазенхюттля из "Саутгемптона", Брендана Роджерса из "Лестера" и Марку Силву из "Эвертона".


Метки Клопп, Ливерпуль, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2019 15:30

Количество просмотров Просмотров: 755

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  1. chr1s8rown 12.04.2019 16:21 # chr1s8rown
    Хозяин пепа

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  2. iceteam 12.04.2019 16:01 # iceteam
    В воскресенье, Челси отберет очки

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  3. alexomck 12.04.2019 15:59 # alexomck
    не зря критиковал немца, в первой половине сезона, всё доказать мне хочет:) теперь выиграй пару чашек - по другому никак.

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  4. frisby 12.04.2019 15:42 # frisby
    Просто топ) Заслуженно!

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  5. electric 12.04.2019 15:35 # electric
    Изи заслужил. Комоне!

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