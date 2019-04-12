Юрген Клопп признан лучшим тренером Премьер-Лиги в марте
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп был назван лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам марта.
В прошлом месяце "Ливерпуль" столкнулся с ожесточенным сопротивлением "Эвертона" в дерби (0:0), а затем добился трех побед — против "Бернли" (4:2), "Фулхэма" (1:2) и "Тоттенхэма" (2:1).
Все три этих победы дались "красным" с большим трудом, однако проявленный характер позволил подопечным Клоппа завершить март на вершине Премьер-Лиги, опережая "Манчестер Сити".
Награда Тренеру Месяца достается Клоппу в третий раз за карьеру и во второй раз в текущем сезоне. В этом месяце Юрген опередил в борьбе за приз Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити", Ральфа Хазенхюттля из "Саутгемптона", Брендана Роджерса из "Лестера" и Марку Силву из "Эвертона".
12.04.2019 15:30
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Хозяин пепа
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В воскресенье, Челси отберет очки
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не зря критиковал немца, в первой половине сезона, всё доказать мне хочет:) теперь выиграй пару чашек - по другому никак.
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Просто топ) Заслуженно!
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Изи заслужил. Комоне!
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