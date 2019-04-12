Аспиликуэта: "Можем повторить"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что его команда снова готова заставить "Ливерпуль" оступиться в чемпионской гонке Премьер-Лиги, как это уже было пять лет назад.

В апреле 2014 Стивен Джеррард роковым образом оступился на "Энфилде", после чего титул буквально ускользнул из рук "красных". "Ливерпуль" проиграл тот матч "Челси" со счетом 0:2, упустил инициативу в чемпионской гонке и в итоге завершил сезон в скверном настроении.



В ближайшее воскресенье "Челси" снова приедет на "Энфилд", и Аспиликуэта, который принимал участие в том памятном матче, хочет, чтобы история повторилась.



"Когда мы отправлялись на "Энфилд" в тот раз, они почти начали праздновать чемпионство, потому что они сносили каждую команду на своем пути".



"Однако мы приехали туда с четким планом и сыграли в ту игру, в которую должны были сыграть для того момента. Победить 2:0 ту команду, которая добивалась хороших результатов, было очень важно для клуба и для болельщиков. Каждый получил удовольствие в тот день, и надеюсь, мы сможем повторить это в воскресенье".



"В последние годы мы добивались очень хороших результатов на "Энфилде", но в воскресенье нам предстоит проявить себя заново".



"Дело не в том, чтобы расстроить "Ливерпуль", а в том, чтобы сыграть в свою игру. Они сражаются за титул, но для нас каждое очко имеет ценность в плане попадания в топ-4. Это важный матч для нас".



"Мы играем против сильной команды, и нам необходима продемонстрированная в последних матчах надежность — мы должны очень хорошо обороняться как команда, потому что "Ливерпуль" таит в себе большую угрозу".



"Затем, если мы используем свои моменты, мы победим. Мы уже проявили себя на "Энфилде" в этом сезоне, когда победили там в рамках Кубка Лиги", — сообщил Аспиликуэта Evening Standard.