Сульшер: "Переговоры с Эррерой продолжаются"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что переговоры с полузащитником Андером Эррерой о новом контракте продолжаются.

На текущей неделе авторитетные английские издания сообщили, что Эрррера достиг договоренности о переходе свободным агентом в ПСЖ, где ему предложили контракт на три года с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю.



Однако на свой пресс-конференции в пятницу Сульшер отказался подтвердить, что вопрос с будущим 29-летнего испанца уже решен.



"Он очень хорошо работал, чтобы вернуться в форму после травмы, полученной против "Ливерпуля". Когда он вернулся, то получил другую травму на тренировке. Он очень старался".



"К сожалению, одновременно с этим нам приходится обсуждать новый контракт, поэтому я особо не могу говорить, как мы продвигаемся, и к чему он склоняется".



"Останется ли он? Вам следует спросить его самого. Я не знаю, как прошли несколько последних встреч. Он должен думать и о возвращении в форму, потому что он не очень счастлив, когда не может помочь своим партнерам по команде".



"Он всегда старается изо всех сил, и неважно, остается у него пять лет по контракту или пять недель", — цитирует Сульшера Sky Sports.